О реализации озвученных в Послании инициатив Президента рассказал Ерлан Карин

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Как на практике реализуются инициативы Президента, озвученные в Послании «Единство народа и системные реформы – прочная основа процветания страны» от 1 сентября 2021 года? Об этом рассказал помощник Президента РК Ерлан Карин, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Работа по реализации Послания началась с формирования общенационального плана. Этот план состоит из 103 пунктов. Работа по реализации плана уже началась. Приведу несколько примеров. Одна из крупных социальных инициатив Президента – увеличение минимальной заработной платы до 60 тысяч тенге. В рамках реализации данного поручения был разработан проект изменений в закон о республиканском бюджете на 2022-2024 годы. Вопрос увеличения минимальной заработной платы был рассмотрен и одобрен на заседании рабочей группы при Мажилисе, уже направлен на рассмотрение в рамках пленарного заседания», - сказал Ерлан Карин в эфире телеканала «Хабар 24».

Помощник Президент также отметил, что разработан проект закона по внесению изменений в Уголовный кодекс.

«Президент в своем Послании говорил о необходимости гармонизации норм Уголовного кодекса с положениями Второго Факультативного Протокола Международного пакта о политических гражданских правах, к которому Казахстан присоединился в прошлом году. В рамках исполнения этого поручения Генпрокуратурой был разработан вышеупомянутый закон в части Уголовного Кодекса касательно смертной казни. Проект закона также был рассмотрен в Мажилисе. Ожидается очередное чтение. Поэтому работа по реализации основных инициатив и норм Послания Президента была начата сразу же. В этой работе активно, совместно, консолидировано участвуют и Правительство, Парламент и другие структуры», - добавил Ерлан Карин.