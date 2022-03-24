О реакции во Франции на новые реформы Президента Казахстана рассказали в МИД РК

ПАРИЖ. КАЗИНФОРМ – Послание Президента Касым-Жомарта Токаева народу Казахстана не осталось незамеченным общественно-политическими и экспертными кругами Франции, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу МИД РК.

Так, французский сенатор, Председатель межпарламентской группы дружбы «Франция – Центральная Азия» Эрве Морэ выразил поддержку Президенту РК в его «действиях в пользу модернизации Казахстана и институциональных реформ для демократизации, экономической либерализации и открытости». Французский политик особо отметил «усиление роли Парламента и стремление к еще большему уважению прав человека», что является ответом на ожидания казахстанских граждан.

В свою очередь, Председатель межпарламентской группы дружбы «Франция-Казахстан», депутат Национальной Ассамблеи Пьер Кабаре приветствовал усилия Главы государства по модернизации и укреплению Казахстана, стратегического партнера Франции. «Сегодня мы видим результаты реализации концепции «Слышащего государства», внедренной Президентом РК после его избрания в 2019 году. Ожидания народа, только что пережившего сложный и трагический период, учтены, и соответствующие меры постепенно реализуются», - сказал он.

В своем письме президент аналитического центра Институт «Шуазёль» Паскаль Лоро считает правильным приоритет на политические реформы, что будет выражаться в усиленной роли Парламента, транспарентности выборного процесса и укреплении институтов гражданского общества.

Комментируя Послание Президента РК, глава Евразийского подразделения Секретариата глобальных отношений Организации по экономическому сотрудничеству и развитию Уильям Томсон приветствовал приверженность казахстанского лидера структурным реформам, а также честной и открытой конкуренции, ликвидации искусственных монополий как в экономике, так и в политике.

Французский писатель, правозащитник, крупный общественный деятель, выступающий за мир и диалог между народами и религиями Марек Хальтер также поддержал продвижение «Нового Казахстана» по пути политической либерализации и непрерывной демократизации.

Французский политолог Жан-Кристоф Гальен, постоянный гость телевизионных программ, проявляет большой интерес к позитивным преобразованиям в Казахстане. Он считает, что наша страна является одним из центров баланса и как таковой может и должен играть не чуждую ему роль посредника в урегулировании международных конфликтов.

Кроме того, французские СМИ уделили особое внимание выступлению К. Токаева, отметив важность реформ.