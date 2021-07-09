О реакции Елбасы после просмотра фильма «Qazaq. История Золотого человека» рассказали авторы

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Автор фильма «Qazaq. История Золотого человека» Оливер Стоун ответил, посмотрел ли картину сам Елбасы - Нурсултан Назарбаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Хотелось бы знать реакцию Елбасы. Что он сказал после просмотра фильма?», - спросил ведущий Ерлан Бекхожин во время эксклюзивного интервью с авторами фильма на телеканале «Хабар».

«Мы показали ему (Елбасы - прим.ред.) двухчасовую версию фильма вчера, могу сказать, что она ему понравилась. Он много смеялся, был счастлив. Его видение об этой стране было реализовано в этом фильме. Он был очень доволен и поблагодарил всех нас. Позже мы вместе пили чай, беседовали. Могу сказать, что он добродушный, обаятельный, гостеприимный человек. Кроме того, он очень талантливый политик. Президент страны также был там, ему тоже очень понравилось. Присутствовали и министры. Я думаю, что все были довольны», - рассказал Оливер Стоун.





Накануне американский режиссер Оливер Стоун анонсировал премьеру документального фильма о Нурсултане Назарбаеве и Казахстане.