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О развитии ветроэлектростанций рассказал аким Костанайской области

3 Декабря 2021 17:53
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О развитии ветроэлектростанций рассказал аким Костанайской области

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – О развитии в Костанайской области ветряных электростанций рассказал глава региона Архимед Мухамбетов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«Ветряная электростанции «Ыбырай», мощностью 50 МВт, стоимостью 26,3 млрд тенге (ТОО «Жел Электрик», 15 рабочих мест), реализуется в рамках развития возобновляемых источников энергии. На данный момент установлено 15 ветрогенераторов из 16 планируемых. Это будет первый ветропарк для области, но не последний», - сказал Архимед Мухамбетов.

По данным акимата, в 2023 году в Аркалыке ТОО «KazWindEnergy» намерено построить ветряную электростанцию «Аркалык», мощностью 48 МВт (20,3 млрд тг, 20 рабочих мест, 10 ветрогенераторов).

Там же, в Аркалыке, ТОО «QazQarbon» (Карагандинская область) планируется строительство ветряной электростанции мощностью 50-100 МВт. Ориентировочная стоимость проекта – 21,4 млрд тенге.

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#Энергетика   #Костанайская область  
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Автор:

Серик Сабеков

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