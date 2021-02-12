Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Акмолинская область

О развитии туризма в Акмолинской области в условиях пандемии сообщил Ермек Маржикпаев

Редактор:  
Жанара Мухамедиярова
12 Февраля 2021, 20:37
О развитии туризма в Акмолинской области в условиях пандемии сообщил Ермек Маржикпаев

АКМОЛИНСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ - Индустрия отдыха и туризма находится в числе приоритетных отраслей экономики области. Регион входит в пятерку драйверов развития туризма в Казахстане. Здесь выпускается более 6% туристских услуг, сконцентрировано 10% всех мест размещений в республике. За последние 5 лет наблюдалась динамика стабильного роста основных показателей сферы туризма, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на управление внутренней политики.

О том, как развивалась эта отрасль в период пандемии проинформировал аким Акмолинской области Ермек Маржикпаев на отчетной встрече с населением, прошедшей в онлайн-формате.

В условиях карантинных ограничений туристские объекты продолжали свою деятельность с соблюдением всех санитарных мер. Так, для организации полноценного отдыха местными властями была разработана интернет - платформа для обеспечения пропуска туристов на блокпостах курортных зон. Внедрение цифровой базы позволило с комфортом отдохнуть акмолинцам на курортах Щучинска, Борового и Зеренды.

Меры господдержки коснулись и сферы отдыха и рекреации – это и освобождение от уплаты налогов и социальных отчислений, и предоставление отсрочки по платежам по договорам банковского займа и по отсрочке платежей по кредитам.

photo

«Мы придаем большое значение развитию туризма – это наш перспективный сегмент. В прошедшем году 10 инвестпроектов в сфере туризма получили государственную поддержку в рамках программы Дорожной карты бизнеса», - отметил руководитель области.

На стадии активной реализации мероприятия по развитию туристской инфраструктуры. В 2020 году завершена реализация 9 проектов, на исполнении находятся еще 18.

«Совместно с компанией «BI-Group» разработана проектная концепция рекреационного кластера поселка Бурабай на сумму инвестиций 65,4 млрд. тенге. Начало реализации проекта запланировано на этот год. Работа по привлечению инвестиций в туризм будет нами продолжена», - заключил Ермек Маржикпаев.

К слову, в туристский кластер региона входят свыше 500 предприятий сферы туризма, в том числе отели, санаторно-курортные учреждения, субъекты придорожного сервиса, турфирмы Культурно-исторический сегмент представлен 900 памятниками.


Акмолинская область   Туризм   Акимат  
Лента новостей
Читайте также
Новости партнеров
Популярно
Несоответствующие нормам материалы использовали для ремонта внутрипоселковых дорог в СКО
Несоответствующие нормам материалы использовали для ремонта внутрипоселковых дорог в СКО
Арест от 7 до 12 лет грозит захватившему заложников в Kaspi Bank в Астане
Арест от 7 до 12 лет грозит захватившему заложников в Kaspi Bank в Астане
Полиция освободила заложников в банке в Астане
Полиция освободила заложников в банке в Астане
Какие требования выдвигал захватчик заложников в Астане
Какие требования выдвигал захватчик заложников в Астане
Что известно о задержанном захватчике заложников в столичном отделении банка
Что известно о задержанном захватчике заложников в столичном отделении банка
Обезврежен захвативший заложников в банке в Астане
Обезврежен захвативший заложников в банке в Астане
Всем банкам будут выданы рекомендации после случая с захватом заложников в Kaspi Bank - Марат Ахметжанов
Всем банкам будут выданы рекомендации после случая с захватом заложников в Kaspi Bank - Марат Ахметжанов
Долги Риддерской ТЭЦ составляют около 3,3 млрд тенге
Долги Риддерской ТЭЦ составляют около 3,3 млрд тенге
Памятник деревянного зодчества в Петропавловске ждет инвестора
Памятник деревянного зодчества в Петропавловске ждет инвестора