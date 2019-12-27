О развитии Степногорска рассказали в акимате города

СТЕПНОГОРСК. КАЗИНФОРМ - Степногорск является индустриальным центром Акмолинской области. Промышленный потенциал города представлен предприятиями горнодобывающей и химической промышленности, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на управление внутренней политики.

Благодаря поддержке государства, устойчивое социально-экономическое развитие города в средне- и долгосрочной перспективе уже имеет определенные результаты.

В приоритете внимание местной власти – это решение вопросов инфраструктуры, которые волнуют степногорцев. Волнующий вопрос многих горожан – качество питьевой воды решится уже в следующем году. По программе «Нурлы Жол» завершается проект по масштабной реконструкции водоочистных сооружений «Сопки-305». Для его реализации в течении трех лет проведены работы по замене водопроводных сетей на пластиковые трубы. Готовность объекта составляет 90%, близится к завершению установка последних единиц технологического оборудования, обустройство сетей электроснабжения и техобслуживание резервуаров воды. Уже в следующем году степногорцы за счет внедрения современных технологий смогут пить воду из-под крана без дополнительной очистки.

Завершены работы по строительству сетей электроснабжения, которые позволят обеспечить население города 85 готовыми участками для строительства ИЖС с уже необходимой инженерной инфраструктурой.

Большая работа городской администрацией проведена по благоустройству города - отремонтировано 36 многоквартирных жилых домов, где проведен ремонт внутридомовых сетей водоснабжения.

Для создания комфортной городской среды отремонтированы 3 дворовых территорий с установлением детских и спортивных площадок, еще 5 детских площадок и 2 детские спортивные площадки также приняли местную детвору.

Планомерная работа проводится по улучшению дорожной инфраструктуры. Так, проведен ямочный ремонт 6 улиц города и 12 тыс. кв.м. внутриквартальных дорог в 2 микрорайонах города.

Как отметили в акимате города, построено порядка 11 км автомобильной дороги «Степногорск-Промышленная зона». Близятся к завершению работы по замене 6 км дорожного полотна, связывающего город с промышленными предприятиями и прилегающими поселками и селами.

Не остаются без внимания и поселки степногорского региона.

«К примеру, в Аксу заменено асфальтовое покрытие протяженностью 3 км. Проведены работы по обустройству парка, где установлено освещение на солнечных батареях, ограждение, беседки, скамейки и урны. В текущем году завершен трехгодичный проект по обеспечению населения качественной питьевой водой и централизованному водоснабжению. Проведен текущий ремонт дома культуры. В Заводском установлено освещение на 3-х улицах. Построена улица К.Сатпаева. В текущем году завершен трехгодичный проект по обеспечению населения качественной питьевой водой и централизованному водоснабжению», - добавил руководитель отдела жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции Степногорска Галимбек Ахмеджанов.

Находит решение вопросов и в социальной сфере. Три года назад дошкольным образованием полностью охвачены дети в возрасте от 3 до 6 лет, что означает - дополнительной потребности в открытии детских садов в городе не имеется.

В этом году закончен ремонт клинико-диагностической лаборатории, проведен текущий ремонт в кабинете эндоскопии. В поликлинику прибыли 2 детских невропатолога и врач общей практики. Вопрос привлечения узких специалистов в городскую поликлинику будет решаться поэтапно.