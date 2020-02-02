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О развитии сотрудничества между Казахстаном и США рассказал Мухтар Тлеуберди
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Нур-Султан и Вашингтон ведут качественный диалог на нескольких уровнях. Об этом заявил министр иностранных дел РК Мухтар Тлеуберди, прокомментировав развитие сотрудничества между Казахстаном и США, передает корреспондент МИА «Казинформ».
«Казахстан и США последовательно развивают наше расширенное стратегическое партнерство, основанное на доверительных и предсказуемых отношениях, нацеленных на мирное развитие и процветание. Мы признательны за последовательную поддержку нашей независимости и суверенитета со стороны США, которые сейчас являются одним из крупнейших инвесторов в нашу экономику», - сказал Мухтар Тлеуберди в ходе пресс-конференции рамках визита Государственного секретаря США в МИД РК.
По словам министра, в настоящее время сотрудничество имеет статус расширенного стратегического партнерства Казахстана и США в XXI веке.
«Нур-Султан и Вашингтон ведут качественный диалог на различных уровнях, в формате нескольких платформ, где обсуждаются пути развития взаимодействий в сферах политического отношения, торгово-экономического и инвестиционного взаимодействия, безопасности, противодействия международному терроризму, нераспространения, разоружения, прав человека, религиозных свобод, и многих других», - отметил глава внешнеполитического ведомства.
«Одним из наиболее ярких примеров эффективного партнерства наших государств в сфере безопасности стало проведение операции «Жусан», которая стала первым этапом долгосрочного процесса реабилитации и интеграции в общество», - добавил М. Тлеуберди.
Г лава ведомства также подчеркнул, что насыщенные контакты официальных лиц наших государств дали серьезный сигнал деловым кругам и обеспечили значительный прирост торговых инвестиционных отношений.
«Наши переговоры с Майком Помпео в очередной раз подтвердили стремление к качественному развитию казахстанско-американского сотрудничества. Сегодня в духе прагматизма мы с нашими американскими партнерами обсуждаем диверсификацию инвестиционных отношений между нашими странами. США рассматриваются Казахстаном как источник инвестиций, новых технологий и знаний, а также стандартов мирового уровня», - отметил Мухтар Тлеуберди.
Напомним, Государственный секретарь США Майк Помпео находится с первым визитом в Нур-Султане.
В ходе пресс-конференции Майк Помпео также назвал основные направления сотрудничества с Казахстаном.
Ранее сообщалось, что 3 февраля в Ташкенте состоится министерская встреча формата С5+1, в которой примут участие министры иностранных дел Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Туркменистана, Узбекистана, а также государственный секретарь США.
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