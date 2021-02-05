О развитии массового спорта, строительстве и работе ФОКов рассказали в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Строительство 5 физкультурно-оздоровительных комплексов и 700 спортивных сооружений, 41 тысяча онлайн-тренировок — о мерах по развитию массового спорта рассказали в Алматы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как сообщили в акимате, в рамках развития массового спорта для обеспечения горожан спортивной инфраструктурой в 2020 году построено более 700 плоскостных сооружений, это мини-футбольные, баскетбольные, волейбольные поля и воркаут-площадки, универсальные детские площадки. В том числе Жетысуском районе реализован уникальный проект «Жекпе-жек орталығы», который масштабируется на все районы города.

Открытые школьные залы для занятий спортом и модернизация школьных стадионов (посредством ГЧП проводится модернизация 12 школьных стадионов, в целом требует модернизации более 100 школьных стадионов). Выделены тренеры для новой секции (баскетбол, футбол и др.) в районах города.

Совместно с Комитетом по спорту МКС РК проведена работа по включению города в пилотные три региона республики для реализации нового направления по массовому охвату детей и подростков занятиями спортом. Также создана «фокус-группа» для отработки предложения по составлению методики и нормативов для минимального обеспечения подушевого государственного софинансирования. Идет подготовка и участие сборных города Алматы по видам спорта в чемпионатах Республики Казахстан и зимней спартакиаде РК, которая пройдет в городе Алматы.

По поручению акима города Алматы Бакытжана Сагинтаева в рамках проекта «Город без окраин», приоритетами которого является доступность спорта для жителей Наурызбайского, Алатауского, Турксибского и Жетысуского районов, а также в соответствии с программой «Новый Алматы», идет расширение секции в вышеуказанных районах.

Открыто шесть спортивных секций, среди них:

отделение плавания в Наурызбайском районе, в мкр «Таусамалы»;

отделение настольного тенниса (идет набор детей в начальные группы) и велоспорта в ЛД «Халык Арена»;

секция бокса и укреплена материально-техническая база в Алатауском районе мкр Улжан-2;

секции по настольному теннису в мкр Шанырак.

В этом году начато строительство 5 физкультурно-оздоровительных комплексов в Жетысуском (3), Медеуском и Турксибском районах, сроки окончания – 2021 год. Также начато строительство теннисного центра с крытыми и открытыми кортами в Алатауском районе. До окончания этого года будет запущен данный проект. Планируется открытие отделения шахмат в Ауэзовском районе. Непрерывно идет модернизация 52 школьных стадионов по линии управления образования города Алматы.

Следует отметить, что за 2020 год в социальных проектах «Спорттық Алматы» и «Адаптивное катание для детей РАС» приняли участие 149 095 детей. Ведется подготовка спортсменов для получения еще не менее 15 лицензий для участия в XXXII летних Олимпийских играх в Токио.

За период действия карантина организовано и проведено: 41 255 онлайн-тренировок по различным видам спорта, в которых приняли участие более 150 тысяч человек.



