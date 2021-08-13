О развитии легкой атлетики в ВКО рассказал тренер легкоатлетического манежа имени О. Рыпаковой

УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ – Тренер легкоатлетического манежа имени Ольги Рыпаковой в Усть-Каменогорске Павел Кукин рассказал корреспонденту МИА «Казинформ» о том, как развивается легкая атлетика в регионе.

«Вот уже 8 лет, как являюсь тренером в легкоатлетическом манеже имени О. Рыпаковой. За это время прививал любовь детей к этому виду спорта и обучал всему, чем владел сам. В целом в регионе в хорошем темпе развивается легкая атлетика. После того, как наша землячка стала олимпийским чемпионом, в области особое внимание уделялось развитию этого вида спорта», - рассказал Павел Кукин.

По его словам, в регионе сформировалась хорошая база, которая дает возможность для подготовки спортсменов. В манеже легкоатлеты могут выполнять все необходимые упражнения.

«Теперь хотелось бы, чтобы в открытой площадке был свой стадион. Сейчас в стадионе «Шыгыс» проводятся работы по реконструкции. Если работа завершится, как запланировано, появится возможность тренироваться там. Также в области особое внимание уделено молодежному спорту. Наши молодые спортсмены показывают высокие результаты на республиканском, азиатском соревнованиях. Поэтому нет никаких оснований полагать, что легкая атлетика на недостаточном уровне развивается в регионе», - сказал тренер.

В легкоатлетическом манеже в Усть-Каменогорске тренируются около 600 детей. Однако с начала пандемии коронавируса количество детей заметно уменьшилось.

«В секцию набираем детей 9-10 лет. Тренеры готовят их в соответствии с расписанием, разделив на несколько групп. А тех, кто обладает особыми способностями и показывает хорошие результаты, готовят отдельно и составляют индивидуальный график занятий», - пояснил Павел Кукин.