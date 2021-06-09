О развитие нефтегазовой отрасли и привлечении инвестиций рассказал аким Атырауской области

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Атырауская область — один из крупнейших промышленных регионов Казахстана. Как отметил Глава государства Касым-Жомарт Токаев, нефтегазовая отрасль Атырауской области является лидером по привлечению иностранных инвестиций. В регионе также проводится планомерная работа по социально-экономическому развитию. Аким Атырауской области Махамбет Досмухамбетов рассказал о проблемах и перспективах региона, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Primeminister.kz

— Махамбет Джолдасгалиевич, расскажите, как сегодня развивается регион, какие результаты можно отметить за 5 месяцев 2021 года?

— Вы верно отметили тот факт, что Атырауская область является одним из самых развитых и важных промышленных регионов республики. Вклад области в ВВП страны значится на уровне 11%. Основой промышленности нашего региона является нефтегазодобывающая отрасль и составляет примерно 90% от объема промышленной продукции. Область обладает большим потенциалом запасов. Надо сказать, что порядка 80% запасов нефти в Казахстане приходится на Атыраускую область. Такие гигантские месторождения, как Тенгиз, Кашаган сосредоточены именно у нас, и они являются основными игроками нефтяного бизнеса. Кроме этого, в области развивается жилищное строительство. Темпы строительства и ввода жилья на 63% превышают прошлогодние показатели. Также отмечу устойчивое развитие сельского хозяйства. Отмечается рост поголовья крупного рогатого скота на 4%, лошадей — на 9%, овец — на 2%. При этом, я бы хотел отметить бурное развитие рыбной отрасли. Так, в прошлом году, в результате принятых мер по регулированию режима рыболовства мы превысили прошлогодний показатель весеннего улова — порядка 6,5 тыс. тонн было выловлено рыбы в 2020 году, а за тот же период т.г. — 10,5 тыс.тонн. При том, что в прошлом году всего 11,5 тыс. тонн было выловлено рыбы, в этом году мы ожидаем улов в объеме порядка 16,5 тыс. тонн. В целом, развитие этой отрасли идет стабильно. На совещании по вопросам развития Атырауской области Президент Казахстана дал поручение разработать Комплексный план по социально-экономическому развитию региона. План был разработан в установленные сроки, 21 мая т.г. он был утвержден Постановлением Правительства. В Комплексный план включены основные задачи и программы развития. На финансирование из республиканского бюджета предусмотрено 671 млрд тг. План рассчитан на 2021-2025 гг. За этот период из областного бюджета планируются расходы на уровне 108 млрд тг. Большие надежды мы возлагаем на привлечение прямых инвестиций на уровне 8,6 трлн тг, учитывая промышленный потенциал региона. Реализация таких крупных проектов как Проект будущего расширения на месторождении Тенгиз, Проект полномасштабного освоения Кашагана, строительство объектов нефтегазохимического комплекса.

— В апреле т.г. на совещании по вопросам социально-экономического развития Атырауской области Глава государства напомнил, что в области остается ряд нерешенных проблем. В частности, в прошлом году в регионе сократились объемы промышленного производства и жилищного строительства, уменьшился выпуск продукции малого и среднего бизнеса. Какие меры были приняты для решения данных проблем?

— Надо отметить, что прошлый год был нелегким для всех, в том числе и для Атырауской области, в частности, для предприятий, которые здесь работают. Это касается как крупных предприятий, так и мелких, и средних. Мелкий и средний бизнес особенно сильно ощутил на себе влияние пандемии и связанных с ней ограничений. Соответствующие меры поддержки мы оказываем, в том числе малому и среднему бизнесу. В результате этих мер мы уже сейчас видим рост. Если в прошлом году малый и средний бизнес произвел объем продукции на уровне 2,1 трлн тг, то в этом году мы ожидаем объем производимой объектами МСБ продукции на уровне 2,3 трлн тг. Также мы наблюдаем рост количества субъектов малого и среднего бизнеса примерно на 1,5%.

Мы думаем, что до конца т.г. этот показатель вырастет. Если говорить об объемах промышленного производства, то в прошлом году данный показатель был на уровне 5,1 трлн тг. В т.г. мы ожидаем на уровне 5,5 трлн тг. Крупные предприятия во время пандемии также работали в режиме ограничений, но сейчас если говорить о таком крупном предприятии, как Проект будущего расширения, то постепенно в течение этого года мы восстанавливаем численность работников, предприятия входят в свой график. Другие предприятия также возвращаются к своим прежним графикам. Предполагаем, что плановые показатели превысят прошлогодние и покажут рост.

Если говорить о вводе жилья, то при том, что мы в прошлом году ввели 837 тыс. кв м, то на этот год запланирован ввод 904 тыс кв м жилья. Мы идем с опережающими темпами по сравнению с прошлым годом и эти показатели считаем вполне достижимыми. Для этого проводятся соответствующие работы, выделяются земельные участки, оформляются все необходимые документы. То есть оказывается вся необходимая поддержка на системной основе для строительства и ввода жилья как арендного за счет бюджетного финансирования, так и коммерческого и индивидуального жилищного строительства.

— Также Президент поставил задачу по улучшению автодорожной инфраструктуры. По его словам, граждан беспокоит рост числа дорожно-транспортных происшествий. В прошлом году в регионе было зарегистрировано 232 дорожно-транспортных происшествия, в которых 69 человек погибли. Особого внимания требует также трасса «Уральск-Атырау». Какие решения по ремонту автодорог местного и республиканского значения, а также обеспечению безопасности на дорогах предприняты в текущем году?

— Если говорить о дорожно-транспортных коммуникациях области, то они составляют 3047 км дорог, в том числе 1120 км — республиканского значения. Показатель удовлетворительного состояния дорог сегодня составляет 61%, это низкий показатель. В прошлом году мы проделали достаточно большую работу по строительству дорог. В этом году запланирован ремонт и строительство 140 км дорог областного и районного значения. На это выделено более 120 млрд тг. Работы уже ведутся. Помимо этого хочу сказать, что на дорогах республиканского значения «Атырау-Астрахань» и «Атырау-Актобе» ведутся работы по реконструкции. Завершение планируется в 2022 году. Это даст большой эффект в плане безопасности дорожного движения, которое волнует не только население, но и нас тоже.

Если говорить об автодороге «Атырау-Уральск», то протяженность ее составляет 500 км, по территории области это порядка 189 км. В настоящее время разрабатывается проектно-сметная документация для начала реконструкции этой дороги и перевода ее из второй категории в первую. Это будет не двухполосное, как сейчас, а четырехполосное движение. Первый участок, который определен это участок в 50 км между поселками Махамбет и Коктогай. В этом году должны завершить проектно-сметную документацию. Работы по реконструкции начнутся в 2022 году. Поэтапно будут вводиться остальные участки этой автодороги. Мы рассчитываем, что в 2024 году завершим основную часть этой работы.

— Как в регионе обстоят дела с обеспечением занятости населения? Сколько людей трудоустроено на постоянные рабочие места за январь-май 2021 года? Как обстоит ситуация по сокращению безработицы? Сколько человек охвачены программой «Еңбек»?

- По обеспечению работой в центр занятости обратилось более 14 тыс. человек. Из них трудоустроено более 12,5 тыс., из которых 7,4 тыс. человек на постоянную работу. По программе «Енбек» мы ежегодно трудоустраиваем порядка 12 тыс. человек. А также в рамках инвестиционных проектов мы планируем трудоустроить в ближайшие четыре года порядка 8 тыс. человек. Таким образом, в т.г. ожидается трудоустройство порядка 16 тыс. человек. В следующем году около 15 тыс. человек. Это выше среднегодового показателя за счет развития новых производств.

Программой «Енбек» в этом году планируется охватить 22 689 тыс. человек. На сегодня охвачено более 14,2 тыс человек. Из предусмотренных на эти цели 3,9 млрд тг 1 млрд 250 млн уже освоено. При этом 708 человек по первому направлению программы уже проходят краткосрочное обучение. Порядка 102 человек получили микрокредиты и около 160 получили займы на сумму 200 мрп. На сегодня 7600 человек трудоустроены и около 5000 человек привлечены на выполнение общественных работ, молодежной практики. Уровень безработицы остался как в прошлом году — порядка 4,9%.

— Как отметил Глава государства, большие ожидания по развитию экономики области связаны с нефтегазохимией. Объекты данной отрасли посетил буквально вчера Премьер-Министр РК Аскар Мамин. Как вы оцениваете перспективы развития нефтегазовой отрасли? Как проходит реализация крупных нефтегазовых проектов? На каком этапе сейчас «Проект будущего расширения»?

- Да, действительно, объекты отрасли вчера посетила делегация во главе с Премьер-Министром А. Маминым. В составе делегации были помощник Президента К. Бозумбаев, министры, руководство «Казтрансгаз», ФНБ «Самрук-Казына», Фонда «Байтерек». Мы посетили несколько объектов. Основной среди них была церемония закладки капсулы на площадке строительства нового газоперерабатывающего завода мощностью 1 млрд куб м в сутки на месторождении Кашаган. Также делегация посетила строящийся завод по производству полиэтилена, завод KPI мощностью 500 тыс. тонн в год. Также посетили «Эро ликвид», который занимается поставкой технических газов для того же комплекса KPI. Первый проект позволит увеличить добычу нефти порядка на 25 тыс. баррелей в сутки на месторождении Кашаган. Помимо этого есть программы по модернизации оборудования на месторождении Кашаган, где мы ожидаем эффект увеличения добычи на 2 млн тонн в год. Второй проект также крупный по производству полипропилена, это объект газохимии. Задача по развитию таких проектов была поставлена Президентом страны. В рамках Послания проект успешно реализуется.

Ожидается, что в этом году закончатся строительно-монтажные работы и, ориентировочно, в марте месяце пройдут пусконаладочные работы, и завод начнет производить продукцию. Кроме того, делегация посетила цех горячего цинкования на заводе «Атыраунефтемаш», объект садкового рыбоводства, фильтровальной станции г. Атырау, была ознакомлена с проектом цифровых решений, цифровизацией нефтяных месторождений.

Программа делегации была очень насыщенной, разнородной, направленной на развитие новых производств и модернизацию старых, а также важных объектов инфраструктуры. Если говорить о развитии нефтегазовой отрасли в целом, то ведется проект будущего расширения и проект на месторождении Кашаган. Проект будущего расширения реализован на 82%. Проект включает в себя строительство завода третьего поколения, завода закачки сырого газа и много вспомогательных сооружений, таких как большая газотурбинная электростанция, скважины, групповые установки. Планируется, что в 2023 году будет запущен завод третьего поколения, что естественно даст возможность добывать дополнительно 12 млн тонн нефти в год. Это проекты, которые определяют динамику развития нефтяной отрасли страны.

— Какая работа проводится по привлечению инвестиций и в какие отрасли преимущественно?

— Масштабы привлечения инвестиций в Атыраускую область составляют порядка 30% от общего объема инвестиций по республике. Помимо проекта KPI (ТОО «Kazakhstan Petrochemical Industries Inc.), также планируется проект ТОО «KLPE» по производству полиэтилена ориентировочной мощностью 1,2 млн тонн в год. Активные переговоры ведутся между фондом «Самрук-Казына», НК «КазМунайГаз» и российской компанией «Сибур Холдинг». Мы ожидаем успешный исход этих переговоров и, следовательно, реализацию совместного проекта в Атырауской области. Также ведутся переговоры с группой компаний «Татнефть» по проекту производства бутадиенового каучука «Бутадиен» . Помимо этого реализуется множество небольших проектов в сравнении с вышеназванными, занимающиеся выпуском готовой продукции, такие как, например, «Ультрастаб-Казахстан» по производству геосинтетических материалов. Для работы в этом направлении в области была создана специальная экономическая зона «Национальный индустриальный нефтехимический технопарк», выделены участки, планируется строительство дополнительной инфраструктуры. Все эти меры дадут возможность создать новые рабочие места. Также реализуются различные инвестпроекты в сельском хозяйстве, туристической отрасли и др.

— Как развивается малый и средний бизнес? Сколько человек заняты в малом и среднем предпринимательстве? На сколько увеличился выпуск продукции субъектами малого и среднего бизнеса за 2021 года?

- На сегодня количество активно действующих субъектов малого и среднего бизнеса составляет 50 238, рост по сравнению с прошлым годом на 1,5%. По уровню объема выпускаемой продукции МСБ мы занимаем третье место по республике, после городов Нур-Султан и Алматы. В целом, на данных предприятиях задействовано 126 800 человек в прошлом году, в этом году мы ожидаем относительно небольшой рост. Стоит отметить, что предприятия в период пандемии активно поддерживались государством, сейчас наблюдается тенденция роста.

— В рамках Комплексного плана в регионе будет построено 37 новых школ, что полностью решит проблему трехсменного обучения и дефицита мест в учебных заведениях. Что уже сделано для достижения поставленных Планом задач и как в целом развивается в регионе система образования?

- Да, у нас планируется построить 37 новых школ. На сегодня у нас 4 аварийные школы. По ним ведутся строительные работы, проблема полностью будет решена к следующему учебному году. В 11 школах сейчас трехсменное обучение. Проблема трехсменных школ связана с урбанизацией и демографическим ростом. Каждый год количество обучающихся детей увеличивается на порядка 3-4 тыс. Строительство 10 школ уже ведется по проектам ГЧП, за счет спонсорских средств и из местного бюджета. В следующем году мы планируем начать строительство 17 школ, финансируемых уже из республиканского бюджета. Есть еще одна большая проблема — это качество образования.

К сожалению, Атырауская область по различным оценкам находится не среди лучших в данном направлении. С целью решения данной проблемы, мы совместно с «Назарбаев интеллектуальные школы» (НИШ) составили Дорожную карту, ведем совместную работу по оценке квалификации преподавателей и необходимым тренингам. Для этого привлечена большая команда НИШ. Работа уже начата. Сейчас охвачено 50 школ. Планируем охватить методом каскадирования все 197 школ области, как городских, так и сельских. Надеемся, что эта работа нам позволит повысить качество образования. Кроме того, у нас есть дефицит преподавательского состава. В прошлом году в область пришло 309 молодых специалистов, которые уже приступили к работе, и сейчас мы выделяем более 400 грантов на обучение именно преподавателей.

— В Атырауской области производство товарной рыбы планируют увеличить до 15 тысяч тонн к 2030 году. Как в целом решается вопрос рыболовства и воспроизводства рыбных запасов? Можно ли говорить о перспективности экспорта рыбной продукции? Сколько крупных и мелких предприятий насчитывается в области, занимающихся рыбным промыслом?

- Атырауская область славится именно рыболовством, на данный момент мы продолжаем развивать данное направление. Если в прошлом году было выловлено порядка 11,5 тыс. тонн рыбы, то более 10 тыс. тонн было экспортировано. Потребность экспортного потенциала существует. Если говорить о рыбоводстве, то у нас есть два мальковых завода, которые выращивают из икринок мальков осетровых рыб и ежегодно выпускают порядка 7-7,5 млн мальков для восполнения рыбной популяции.

Также имеются рыбоводческие хозяйства, на сегодня запланировано 7 прудовых хозяйств, одно садковое хозяйство по выращиванию осетровых рыб в местных условиях и расширение действующих предприятий по выращиванию рыбы. Все это даст нам возможность увеличить производства рыбы до 15 тыс. тонн рыбы. Рыбное производство имеет большие перспективы развития. В прошлом году было проведено совещание под председательством Премьер-Министра РК, на котором были рассмотрены вопросы развития отрасли, даны поручения, после была принята программа развития рыбоводческой отрасли, которая успешно реализуется не только в г. Атырау, но и во многих регионах Казахстана.

— Как вы уже отметили был принят Комплексный план социально-экономического развития Атырауской области до 2025 года. В завершении расскажите, какие мероприятия предусмотрены в рамках данного плана?

- Да, недавно был принят комплексный план в рамках исполнения поручений Главы государства. План направлен на решение комплексных задач. Это промышленное производство, привлечение инвестиций, решение инфраструктурных вопросов, вопросы строительства жилья, школ, спортивных объектов. Всего Комплексный план включает реализацию 198 проектов, сумма привлекаемых частных инвестиций 8,6 трлн тенге, 761 млрд тенге предусмотрено из республиканского бюджета и 108 млрд из местного бюджета. Комплексный план охватывает период 2021–2025 годы.

Планируется строительство 37 школ, 16 объектов медицинского направления. В сельском хозяйстве планируется строительство 23 проектов, что позволит нам повысить производство сельского хозяйства на порядка 11%, строительство 4 спортивных объектов, ремонт 640 км дорог областного и районного назначения. Также реконструкция фильтровальной станции в г. Атырау даст возможность обеспечения населения питьевой водой. Заложен проект обеспечения подземной водой, также планируется развитие туристической отрасли, в частности строительство визит-центра «Сарайшык», который позволит повысить качество научных исследований. Все проекты, предусмотренные Комплексным планом, направлены на создание порядка 42 тыс. новых рабочих мест.

— Махамбет Джолдасгалиевич, благодарю Вас за уделенное время и интересную беседу!