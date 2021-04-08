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    18:50, 07 Апрель 2021 | GMT +6

    О развертывании прививочных пунктов в ТРЦ высказалась Айжан Есмагамбетова

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – На этот вопрос ответила председатель Комитета санитарно-эпидемиологического контроля МЗ РК Айжан Есмагамбетова, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Каким образом в ТРЦ оборудуются прививочные пункты. В частности, интересует момент соответствия законодательству. Насколько говорят эксперты, в законодательстве нет такого разрешения, которое давало бы открывать прививочные пункты в ТРЦ: несоответствие санитарным нормам. Также в таких пунктах нет экстренной помощи. Что будете делать, если даже одному человеку станет плохо, понадобится помощь?» - прозвучал вопрос от журналиста.

    Айжан Есмагамбетова ответила, что сегодня разработаны временные требования к прививочным пунктам, которые организуются вне медицинских организаций.

    «Это делалось и ранее, когда организовывались дополнительные дни для иммунизации. Сегодня самое важное – обеспечить тот алгоритм вакцинации: обязательный осмотр, обязательная вакцинация и наблюдение за пациентами. Оказание неотложной помощи, если возникнет, в любой прививочной бригаде, вне зависимости от того, находится ли она в медицинской организации или вне медорганизации, обязательное требование: наличие противошоковой укладки для оказания неотложной помощи. Поэтому все лица, которые участвуют в вакцинации, получают допуск к вакцинации. При организации вакцинации в ТРЦ и подобных местах будет дежурить скорая помощь с соответствующими специалистами, чтобы оказать неотложную помощь при ее необходимости», - прокомментировала председатель Комитета санитарно-эпидемиологического контроля МЗ РК Айжан Есмагамбетова.


    Теги:
    Здравоохранение Коронавирус в РК Вакцинация Другие государственные органы Астана Общество Минздрав РК
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