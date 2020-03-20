О разработке вакцины против коронавируса
Вспышка коронавирусных инфекций в мире происходит регулярно: в 2002 году в Китаевозник SARS (тяжелый острый респираторный синдром),в 2012 году в Саудовской Аравии появился MERS (ближневосточный респираторный синдром) и в 2019 году в Китае был выявлен коронавирус COVID19, который приобрел пандемический характер.
Зарубежные эпидемиологи предполагают, что в виду высокой контагиозности (заразности) коронавирусная инфекция COVID19 может принять сезонный характер. Поэтому необходимой мерой для обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия Казахстана является создание вакцины.
По поручению Министерстваобразования и науки Национальный центр биотехнологии и Научно-исследовательский институт проблем биологической безопасностиначали совместную работупо созданию вакцины против коронавируса COVID19.
В наших организациях накоплен достаточный опыт, имеются современная научная база и высококвалифицированный персонал, позволяющие решать задачи, связанные с разработкой технологий изготовления, испытанием и обеспечением страны отечественными препаратами, не уступающими по эффективности зарубежным аналогам.
Так, в конце января, учеными Национального центра биотехнологий в течение 6 дней была разработана надежная высокочувствительная тест-система, позволившая оперативно выявлять случаи заболевания коронавирусом COVID-19. Эффективность и высокая чувствительность казахстанской тест-системы подтверждена при сравнении с полученными российскими и китайскими диагностикумами.
«Научно-исследовательским институтом проблем биологической безопасности» Комитета науки МОН (п.Отар Жамбылской области) были разработаны вакцины против птичьего и свиного гриппа. За более чем 60-летнюю историю в НИИПББ накоплен огромный опыт работ в области биологической безопасности, биотехнологии, вирусологии, микробиологии, иммунологии. Учеными НИИПББ разработано и внедрено более 60 наименований препаратов, в том числе, 30 вакцин, 16 тест-систем и более 15 различных биопрепаратов. В этом институте имеется уникальная база генетической библиотеки вирусов.
В рамках программы по разработке вакцины будут созданы 5 кандидатных вакцин на основе использования самых передовых биотехнологических и генно-инженерных методов. Подобные технологии используются мировыми лидерами в сфере производства вакцин. Из пяти видов кандидатных вакцин будет выбрана наиболее эффективная и технологичная вакцина для проведения клинических испытаний.
Многие страны мира также объявили о разработке собственной вакцины, однако, все эти разработки потребуют клинических испытаний и будут завершены не ранее, чем через год. До получения вакцины крайне важно не допустить лавинообразного распространения вируса COVID-19. А это зависит не только от принимаемых государством мер, но и от каждого человека. Поэтому необходимо соблюдать все рекомендованные меры профилактики.
Национальный центр биотехнологий Комитета науки МОН РК
Научно-исследовательский институт проблем биологической безопасности Комитета науки МОН РК
С вопросами СМИ могут обратиться к генеральным директорам НИИ:
Раманкулов Ерлан Мирхайдаровия +77770111525 (г.Нур-Султан)
Закарья Кунсулу Дальтоновна +77015364781 (п. Отар Жамбылской обл)
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