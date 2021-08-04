О разработке вакцин в форме назальных капель рассказал Алмаз Шарман
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Эксперт, президент Академии профилактической медицины, член Американской ассоциации здравоохранения Алмаз Шарман рассказал о разработке вакцин в форме назальных капель, передает корреспондент МИА «Казинформ».
«Что касается новых разработок, которые выполняет группа Кайсара Табынова (в форме назальных капель) , там используется субъединичная вакцина, то есть, берется участок шиповидного белка, осколок молекулы, которого заключает в нанокапсулы. Это не только не живой вирус, и не активированный, а просто кусочек шиповидного белка, который используется, чтобы знакомить иммунную систему с потенциальным вирусом. Это интересное направление. Ее исследуют, в мире много таких разработчиков. Думается, что казахстанские разработчики в этом плане сейчас вышли на интересные передовые позиции», - пояснил эксперт.
По его словам, никто не дает гарантии, что после этого вида вакцины люди не будут заражаться.
«Что касается защиты, все существующие вакцины в обеих дозах эффективно защищают от тяжелых форм, поэтому с самого начала говорилось, что вакцины на более чем на 90 % защищают от коронавируса. Что касается эндоназальной вакцины, ситуация такая же. Скорее всего, они будут защищать, как от заражения, так и от заболевания тяжелыми формами», - добавил он.
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