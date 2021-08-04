+7 (701) 759 90 19
Нур-Султан: 24 °С
Алматы: °С
USD 424.99 EUR 504.21
RUB 5.81 CNY 65.66
Скачать
Новости
Вся лента >>>

О разработке  вакцин в форме назальных капель рассказал Алмаз Шарман

4 Августа 2021 18:52
Поделиться:
О разработке  вакцин в форме назальных капель рассказал Алмаз Шарман

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Эксперт, президент Академии профилактической медицины, член Американской ассоциации здравоохранения Алмаз Шарман рассказал о разработке вакцин в форме назальных капель, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Новости по теме
Повторные случаи заражения,  ревакцинация населения, выработка антител – мнение эксперта
Пять iPhone12 разыграют среди вакцинированных в Нур-Султане Время работы субъектов, работающих по приложению Ashyq, изменится с 9 августа в Карагандинской области Над созданием вакцины против КВИ в виде нанокапсул работают в Казахстане   – Алмаз Шарман

«Что касается новых разработок, которые выполняет группа Кайсара Табынова (в форме назальных капель) , там используется субъединичная вакцина, то есть, берется участок шиповидного белка, осколок молекулы, которого заключает в нанокапсулы. Это не только не живой вирус, и не активированный, а просто кусочек шиповидного белка, который используется, чтобы знакомить иммунную систему с потенциальным вирусом. Это интересное направление. Ее исследуют, в мире много таких разработчиков. Думается, что казахстанские разработчики в этом плане сейчас вышли на интересные передовые позиции», - пояснил эксперт.

По его словам, никто не дает гарантии, что после этого вида вакцины люди не будут заражаться.

«Что касается защиты, все существующие вакцины в обеих дозах эффективно защищают от тяжелых форм, поэтому с самого начала говорилось, что вакцины на более чем на 90 % защищают от коронавируса. Что касается эндоназальной вакцины, ситуация такая же. Скорее всего, они будут защищать, как от заражения, так и от заболевания тяжелыми формами», - добавил он.


Подписывайтесь на наш канал:

#Здравоохранение   #Коронавирус в РК   #Вакцинация  
Поделиться:

Автор:

Арайлым Мұрат

Новости по теме
Повторные случаи заражения,  ревакцинация населения, выработка антител – мнение эксперта
Пять iPhone12 разыграют среди вакцинированных в Нур-Султане
Время работы субъектов, работающих по приложению Ashyq, изменится с 9 августа в Карагандинской области
Над созданием вакцины против КВИ в виде нанокапсул работают в Казахстане   – Алмаз Шарман
Популярное
1 Дельта-штамм молниеносно поражает органы больного - врач
2 Почему Нур-Султан попал в темно-красную зону, объяснила главный санврач города
3 Локдаун выходного дня ввели в Алматинской области
4 В «зеленую зону» вышел один регион Казахстана
5 У какой категории лиц не вырабатываются антитела
6 Жара, гроза, пыльная буря - синоптики о погоде 4 августа в Казахстане
Читайте также
Все переболевшие по несколько раз были не вакцинированы - Сауле Атыгаева
У какой категории лиц не вырабатываются антитела
Дельта-штамм молниеносно поражает органы больного - врач
Почему Нур-Султан попал в темно-красную зону, объяснила главный санврач города
Локдаун выходного дня ввели в Алматинской области
В «зеленую зону» вышел один регион Казахстана
У какой категории лиц не вырабатываются антитела
Жара, гроза, пыльная буря - синоптики о погоде 4 августа в Казахстане
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Сотрудники онлайн
Редактор
Индира Марат
Индира Марат
954-047
rusred@inform.kz

Архив