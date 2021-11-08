О разработанных МВД РК законодательных поправках рассказал Ерлан Тургумбаев

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – О законодательных поправках, разработанных Министерством внутренних дел РК, рассказал министр ведомства Ерлан Тургумбаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В реализацию Послания Главы государства народу Казахстана министерством разработаны законодательные поправки», - сказал Ерлан Тургумбаев, выступая на правительственном часе в Мажилисе.

Глава МВД пояснил, что эти поправки предусматривают передачу:

– отдельных функций в сфере миграции в Минтруда (межведомственная координация, мониторинг миграционных процессов, выдача разрешений трудовым иммигрантам, работа с беженцами);

– медицинского обеспечения осужденных во всех пенитенциарных учреждениях – в ведение органов здравоохранения;

– оказание содействия в получении социально-правовой помощи подучетным службы пробации – местным исполнительным органам.

Ранее об оптимизации структуры Министерства внутренних дел РК рассказал глава ведомства Ерлан Тургумбаев на правительственном часе в Мажилисе.