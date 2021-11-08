О разработанных МВД РК законодательных поправках рассказал Ерлан Тургумбаев
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – О законодательных поправках, разработанных Министерством внутренних дел РК, рассказал министр ведомства Ерлан Тургумбаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».
«В реализацию Послания Главы государства народу Казахстана министерством разработаны законодательные поправки», - сказал Ерлан Тургумбаев, выступая на правительственном часе в Мажилисе.
Глава МВД пояснил, что эти поправки предусматривают передачу:
– отдельных функций в сфере миграции в Минтруда (межведомственная координация, мониторинг миграционных процессов, выдача разрешений трудовым иммигрантам, работа с беженцами);
– медицинского обеспечения осужденных во всех пенитенциарных учреждениях – в ведение органов здравоохранения;
– оказание содействия в получении социально-правовой помощи подучетным службы пробации – местным исполнительным органам.
Ранее об оптимизации структуры Министерства внутренних дел РК рассказал глава ведомства Ерлан Тургумбаев на правительственном часе в Мажилисе.
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