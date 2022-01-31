О разграбленных оружейных магазинах во время беспорядков рассказали в МВД РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Сколько оружейных магазинов было разграблено во время январских событий, рассказали в Министерстве внутренних дел, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Во время январских событий в городе Алматы преступниками ограблено 7 оружейных магазинов, где было похищено 1400 единиц гражданского и служебного оружия. Кроме того, была совершена попытка взлома пяти оружейных магазинов. Также в городе Таразе из склада департамента полиции похищено 205 временно хранящегося гражданского и служебного оружия и трех оружейных магазинов в Таразе. МВД принимаются меры по изъятию и обнаружению похищенных оружия и боеприпасов», - рассказал начальник управления Комитета административной полиции РК Багланбек Айтпаев во время онлайн-брифинга в МВД.

Ранее в ведомстве сообщили, что 189 человек задержали по стране за незаконное хранение и ношение оружия в рамках оперативно-профилактического мероприятия «Правопорядок».

Было обнаружено и изъято 252 единицы огнестрельного оружия и 2 315 штук специальных средств и боеприпасов.