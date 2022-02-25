О расследованиях январских событий выразил мнение Казбек Майгельдинов

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Председатель правления НАО «Казахстанский институт общественного развития» Казбек Майгельдинов поделился своим мнением по поводу расследования январских беспорядков в стране, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Я считаю, что сейчас самое главное - уметь отличать черное от белого. Как понять «черное и белое»? Если наблюдать события, произошедшие во время трагических январских дней, то, конечно, изначально был организован мирный митинг. Никто в этом не сомневается. Но, 10 января, при просмотре фотографий, видео, которые были сделаны в Алматы, было видно, сколько домов, строений, машин скорой помощи сгорело. По последним данным, погибло более 200 мирных граждан, и всё это показывает, что было совершено преступление», - сказал Казбек Майгельдинов в интервью для программы МИА «Казинформ».

По словам эксперта, во время беспорядков были и представители организованных преступных группировок, экстремистских группировок, и террористы. Все совершенное, как отметил Казбек Майгельдинов, расследуется.

«Главное, нельзя допустить, чтобы кто-то сбежал, преступники не успели скрыться, для этого необходимо вовлечь в работу по расследованию свидетелей, которые были на месте произошедшего. В первую очередь, нужны доказательства. В настоящее время Генеральная прокуратура, Министерство внутренних дел проводят еженедельные брифинги», - рассказал эксперт, отметив, что цель брифингов заключается в информировании о тщательном проведении следственных мероприятий, чтобы выявить виновных.

Также Казбек Майгельдинов прокомментировал, что он ожидает от предстоящего Послания Главы государства.

«Что я жду от Послания Президента, которое состоится в середине марта? Первый ответ на вопросы касательно того, именно какие группы были, кто конкретно виновен. Но торопиться при проведении следственной работы нельзя. Этому вопросу следует уделить особое внимание. Президент тоже говорит об этом. Прежде чем обвинять кого-либо, предъявленное обвинение должно быть полностью доказано. Когда все будет доказано, только тогда нужно считать его преступником. До того времени он считается только обвиняемым», - резюмировал К. Майгельдинов.