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О расследовании январских событий в Актобе рассказали в прокуратуре

1 Марта 2022 18:39
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О расследовании январских событий в Актобе рассказали в прокуратуре

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ – Прокуратурой Актюбинской области совместно с другими правоохранительными органами продолжается работа по расследованию январских событий, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

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Как известно, с 4 по 7 января в Актобе под видом мирных митингов в поддержку протестующих Жанаозена различными силами организованы массовые беспорядки.

«Организаторами с применением насилия в отношении полицейских было захвачено здание акимата области с погромами и порчей государственного имущества, а также заблокирована работа аэропорта Актобе, остановлены авиаперелеты.

Вспышки незаконных акций протестов под влиянием провокаторов проходили также в ряде районов области - Айтекебийском, Хромтауском, Темирском и Мугалжарском.

Межведомственной следственно-оперативной группой из числа опытных сотрудников правоохранительных органов и под руководством специальных прокуроров по 14 уголовным делам, в том числе два - по террористическим преступлениям, проводятся досудебные расследования. По подозрению в указанных преступлениях под стражей находятся 12 лиц, под домашним арестом - восемь.

В результате массовых беспорядков 31 сотруднику, обеспечивавшим правопорядок, причинены телесные повреждения различной степени тяжести, повреждены служебные транспортные и специальные средства. По всем имевшим место правонарушениям правоохранительными органами дается объективная правовая оценка», - говорится в сообщении пресс-службы прокуратуры.

Вместе с тем, Антикоррупционной службой проводятся четыре досудебных расследования по применению сотрудниками полиции недозволенных методов следствия, по всем делам назначены процессуальные прокуроры.

Для родственников задержанных и их защитников в прокуратуре Актюбинской области организован ежедневный личный прием. Им оказывается вся необходимая правовая и разъяснительная помощь.

Рассматриваются ходатайства и жалобы. Обрабатываются поступающие звонки на телефон дежурного прокурора. Работа в данном направлении продолжается.


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#Актюбинская область   #Генпрокуратура   #ЧП-2022  
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Автор:

Самал Ендибаева

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