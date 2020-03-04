О расследовании резонансных преступлений рассказал генерал Бекет Аймагамбетов
КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ - Сотрудниками полиции на территории Костанайской области была пресечена деятельность организованной преступной группы, которая занималась распространением наркотиков. О расследовании данного преступления рассказал начальник департамента Костанайской области, генерал Бекет Аймагамбетов на отчетной встрече с населением, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ДП области.
Как сказал руководитель ведомства, дело уже направлено в суд.
В ходе расследования полицейскими было проведено более 200 оперативно-следственных действий. Шестерым подозреваемым было предъявлено обвинение сразу по нескольким статьям уголовного кодекса. В частности, они привлекаются за незаконный сбыт наркотиков, легализацию преступной деятельности и руководство преступной группой.
«Группа из шести человек на территории Костанайской области организовала сбыт и поставку наркотиков. Наркотические вещества р аспространялись в городе Рудном и Федоровском районе. В ходе следствия была доказана преступная деятельной этой группы с октября 2018 года по 26 июня 2019 года»,- рассказал Б. Аймагамбетов.
По данным следствия, за это время преступниками было предположительно реализовано более 5 килограммов героина. Сотрудниками полиции проделана большая работа по выявлению каналов поступления наркотиков в область, а также выявления сети сбытчиков, находившихся в составе преступной группы. Подозреваемые в одно и то же время были задержаны в городе Рудном и Федоровской районе. В настоящее время дело рассматривается специализированным межрайонным судом по уголовным делам Костанайской области.
В прошлом году из незаконного оборота было изъято более 1 тонны различных наркотических веществ, из них более 3 кг героина. Р аскрыто почти 20 тысяч уголовных дел, из них в суд направлено более 5 тысяч уголовных дел.
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