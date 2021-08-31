О расследовании по факту взрывов в Жамбылской области рассказали в МВД РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Министерстве внутренних дел РК прокомментировали обстановку на месте ЧП в Байзакском районе Жамбылской области, где 26 августа произошли взрывы на складе боеприпасов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как отметил официальный представитель МВД РК Нурдильда Ораз, в целях полного и объективного расследования по факту взрывов на территории воинской части в Жамбылской области создана следственно-оперативная группа из числа опытных сотрудников Центрального аппарата МВД.

«Расследование ведется по части 3 статьи 462 Уголовного кодекса РК (нарушение правил обращения с боеприпасами и взрывчатыми веществами, повлекшее смерть двух и более лиц). Проводятся неотложные следственные мероприятия, в том числе допросы потерпевших и свидетелей, а также осмотры поврежденных объектов для установления ущерба. Назначены соответствующие судебные экспертизы и другие исследования с привлечением профильных специалистов», - сказал Нурдильда Ораз на брифинге ведомства.

На месте происшествия работает бригада саперов, проводятся поисковые работы с привлечением кинологов со служебно-розыскными собаками.

Официальный представитель напомнил, что в настоящее время обнаружены тела 15 военнослужащих и спасателей.

«Для охраны общественного порядка и ликвидации последствий происшествия задействовано более 800 сотрудников полиции и военнослужащих Национальной гвардии, 113 единиц специальной техники, из них 54 единицы департамента полиции и 59 других государственных органов. Полицией временно были перекрыты подъездные пути к месту ЧП, в том числе железнодорожные, и организовано сопровождение на место происшествия бригад скорой медицинской помощи», - проинформировал официальный представитель ведомства.

Добавим, что эвакуировано более 700 человек из близлежащих к району ЧП населенных пунктов (Кайнар, Жибек жолы, Ушбулак), организовано сопровождение автобусами 2 350 пассажиров поездов, проведена разъяснительная работа с населением.

«В школе лицей №4 села Байзак организован оперативный штаб с участием МИО, правоохранительных и других государственных органов. Для охраны общественного порядка военнослужащими Национальной гвардии и сотрудниками полиции ведется круглосуточное патрулирование. Оперативная обстановка на месте ЧП стабильная и находится под контролем правоохранительных органов», - заключил Н. Ораз.

Напомним, 26 августа т.г. в воинской части близ села Кайнар в Байзакском районе Жамбылской области произошло возгорание возле одного из складов, затем последовала серия взрывов. Причины возгорания устанавливаются. На месте работает комиссия Министерства обороны РК.

Число погибших при взрывах в Жамбылской области достигло 15 человек.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев объявил 29 августа днем общенационального траура.