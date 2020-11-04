О расширении перечня амбулаторных лекарств рассказали в акимате Нур-Султана

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Об изменениях в амбулаторно-лекарственном обеспечении за счет Фонда медицинского страхования рассказал руководитель управления общественного здравоохранения города Нур-Султана Тимур Муратов в ходе брифинга на площадке акимата столицы в Facebook, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«По поводу амбулаторного лекарственного обеспечения. Новый перечень амбулаторных лекарственных средств, вступивший в силу с 1 января 2020 года, расширен за счет включения новых нозологий. Это 29 нозологий для взрослых и 53 заболевания для детей. Заболевания, ранее включенные решением маслихата и обеспеченные за счет средств местного бюджета, в текущем году перешли в перечень амбулаторно-лекарственного обеспечения через Фонд социального медицинского страхования. Это такие сложные болезни, как первичная легочная гипертензия, болезнь Фабри и другие. Дополнительно в перечень включены 135 наименований лекарственных средств в рамках ОСМС и 36 наименований в рамках ГОБМП. В рамках ГОБМП и системы ОСМС на 2021 год медицинскими организациями города Нур-Султана поданы заявки на лекарственные средства и медицинские изделия на общую сумму 13,7 млрд тенге. Из средств местного бюджета в этом году выделены 430 млн тенге для обеспечения пациентов по 21 редкой орфанной нозологии», – сказал Т.Муратов.

Руководитель управления также сообщил, что всего в 2020 году для оказания услуг в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи и ОСМС медицинским организациям города было выделено более 166 млрд тенге, что на 55% больше, чем в 2019 году. Из этой суммы 46% приходится на оказание стационарной медицинской помощи.