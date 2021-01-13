О расширении функционала «Отбасы банк» рассказал финрегулятор

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – В Агентстве Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка рассказали о планируемом расширении функционала «Отбасы банк», передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как отметили в агентстве, 5 января 2021 года Отбасы банку была выдана лицензия с включением в нее дополнительного вида банковской операции. Она подразумевает открытие и ведение текущих банковских счетов физлиц для зачисления единовременных пенсионных выплат, предназначенных на ипотеку и лечение.

«В настоящий момент Агентством совместно с Правительством ведется работа по разработке законопроекта «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам жилищной политики и обязательной жилищной накопительной системы». Мы предполагаем, что в ближайшие полгода завершим работу по его согласованию и законопроект будет принят», - рассказал начальник управления надзора за банками второй группы АРРФР Даурен Нисинбаев.

Ожидается, что после принятия законопроекта финансовый институт будет работать по принципу «одного окна» для всех нуждающихся в жилье граждан. Это актуально в свете передачи пенсионных накоплений гражданам, которые можно будет направить на ипотеку и лечение. Даурен Нисинбаев сообщил что после внедрения принципа «одного окна» у граждан отпадет необходимость обращаться в несколько инстанций, чтобы подтвердить свой статус нуждающегося в жилье, вставать в очередь, а затем обращаться в банк для получения займа.

«Целью законопроекта является совершенствование действующего законодательства в сфере жилищных отношений по обеспечению нуждающихся в жилье граждан. «Отбасы банк» станет полноценным институтом развития и поддержки, который будет централизованно осуществлять учет, постановку и распределение жилья», - сообщил Даурен Нисинбаев.

Банк продолжит принимать вклады (депозиты) в жилищные строительные сбережения, открывать и вести счета вкладчиков, предоставлять займы на улучшение жилищных условий, но его деятельность будет дополнена ведением и учетом граждан, состоящих в Единой национальной информационной системе учета очередников. Кроме того, «Отбасы банк» будет заниматься созданием, постановкой на учет и сопровождением базы - «Центр обеспечения жильем».

Помимо этого, финансовый институт будет администрировать процессы выдачи жилищных сертификатов.

Таким образом, АО «Отбасы банк» будет осуществлять функции по ведению и мониторингу списков очередников, распределению построенного жилья, актуализации Единой базы очередников и проверку соответствия граждан критериям очередности.

К слову, «Отбасы банк» - единственный банк в стране, реализующий систему жилищных строительных сбережений, в которой участвуют 1,7 млн вкладчиков, это порядка 17% экономически активного населения.

Единственным акционером банка является Правительство Республики Казахстан в лице «Национального управляющего холдинга «Байтерек». На 1 декабря 2020 года объем жилищных сбережений вкладчиков составил 951 млрд тенге, объем кредитного портфеля 1 298 млрд тенге.