О раскупленных билетах на концерты зарубежных звезд высказался главный санврач Казахстана

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Главный государственный санитарный врач Казахстана Ерлан Киясов ответил на вопрос журналиста о том, будут ли пресекать такие факты, когда на концерты зарубежных звезд распроданы билеты, несмотря на ситуацию в стране, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В ходе брифинга журналист спросила о том, что в марте, апреле, мае планируется проводить концерты зарубежных звезд. Билеты, как стало известно уже проданы.

В этой связи в Минздраве ответили, будут ли пресекать такие факты и разрешено ли проводить концерты.

«По этим данным отдельно проведем расследования. Но в целом по регионам в «зеленой» зоне проведение мероприятий в концертных залах разрешено при заполняемости зала до 30% и соблюдения всех необходимых норм и требований. Также в «желтой» зоне – до 20%. Эти параметры были введены в действие еще на основании, которое было ранее на уровне республики. По данным фактам, конечно, более подробную информацию получим и разберемся по каждому факту: насколько было нарушение, насколько согласовано. Видимо продавались в тот период, когда город Алматы был в «зеленой» или «желтой» зоне. Но на данный момент проведение таких мероприятий под большим не то что сомнением, а запретом», - заверил Ерлан Киясов.