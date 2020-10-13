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О расходах акиматов рассказали в Минфине РК

Автор:  
Азамат Сыздыкбаев
13 Октября 2020, 10:39
О расходах акиматов рассказали в Минфине РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Министр финансов РК Ерулан Жамаубаев рассказал о расходах местных исполнительных органов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Расходы местных бюджетов составили 5,6 трлн тенге. Не исполнено 30 млрд тенге. В текущем году регионам предусмотрено целевых трансфертов на сумму 2,3 трлн тенге», - сказал Ерулан Жамаубаев на заседании Правительства.

По его словам, на 1 октября им выделено 1,5 трлн тенге.

«Из них освоено - 99,5%. Не исполнено – 8 млрд тенге. Из них экономия - 2 млрд тенге, не освоено - 6 млрд тенге», - отметил министр.

«Наибольшее неосвоение бюджета сложилось в следующих регионах: Актюбинской – 0,9 млрд тенге, Западно-Казахстанской – 0,6 млрд тенге, Карагандинской областях – 0,5 млрд тенге и г. Нур-Султан – 0,5 млрд тенге», - заключил глава Минфина.

Напомним, ранее министр финансов РК Ерулан Жамаубаев рассказал о неосвоении бюджета госорганами в части расходов.


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