О ранее малоизвестных исторических фактах репрессий рассказал ученый
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Доктор филологических наук Гарифолла Анес рассказал о ранее малоизвестных исторических фактах репрессий, передает корреспондент МИА «Казинформ».
«Обращение Главы государства Касым-Жомарта Токаева касательно жертв политических репрессий является для нас долгожданным. Так как в законе 1993 года о реабилитации жертв политических репрессий был пункт, запрещающий реабилитацию людей, выступавших с оружием в руках против власти. В связи с этим мы до сих пор не можем реабилитировать тех, кто участвовал в около 250 вооруженных протестах против власти в 1929-30 годах. Им было предъявлено обвинение в бандитизме согласно Уголовному кодексу РСФСР», - сказал Гарифолла Анес.
Ученый добавил, что в то время, основываясь на пункт 107 Уголовного кодекса РСФСР по экономическим преступлениям, власти у казахских баев отобрали скот. В результате из 46 млн голов осталось лишь 4 млн.
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