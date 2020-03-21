О работе торговых объектов в режиме ЧП

Информационное сообщение

В совместный приказ Министра торговли и интеграции Республики Казахстан от 17 марта 2020 года № 53-НҚ и Министра здравоохранения Республики Казахстан от 18 марта 2020 года № 169 «Об утверждении Рекомендаций по функционированию объектов торговли на период действия Указа Президента Республики Казахстан от 15 марта 2020 года № 285 «О введении чрезвычайного положения в Республике Казахстан»

внесены изменения:

В Рекомендациях по функционированию объектов торговли на период действия Указа Президента Республики Казахстан от 15 марта 2020 года № 285 «О введении чрезвычайного положения в Республике Казахстан» утвержденных вышеуказанным совместным приказом исключен подпункт 1) пункта 2 .

Речь идет об исключении рекомендации «торговым объектам (торговые центры, гипермаркеты, торговые дома, продовольственные рынки, супермаркеты, минимаркеты, магазины у дома, другие объекты розничной торговли) площадью менее 2000 кв.м., ограничить время работы с 10:00 часов до 18:00 часов.».

https://beta.egov.kz/memleket/entities/mti/documents/details/24237?lang=kk

https://beta.egov.kz/memleket/entities/mti/documents/details/24237?lang=ru



