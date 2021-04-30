О работе прививочных пунктов в праздничные дни сообщили в Атырау

АТЫРАУСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ – В праздничные дни пункты вакцинации в Атырауской области будут работать, передает корреспондент МИА «Казинформ».

С 1 по 3 мая прививочные пункты в городе Атырау и сельских районах продолжат свою работу. Об этом сообщил руководитель управления здравоохранения Асхан Байдувалиев. По словам главы облздрава, процесс вакцинации в регионе не будет прерываться, и жители области смогут вакцинироваться на предстоящих майских выходных.

«В регионе наблюдается нестабильная эпидемиологическая ситуация, число больных коронавирусной инфекцией с каждым днем растет. В связи с этим мы приняли решение вакцинировать население и праздничные дни. График работы прививочных пунктов 1,2 и 3 мая будет сокращенным - с 9.00 до 17.00 часов», - рассказал Асхан Байдувалиев.

Как ранее сообщалось, пункты вакцинации открылись в областном и городском акиматах Атырау.