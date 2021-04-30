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    06:30, 30 Апрель 2021 | GMT +6

    О работе прививочных пунктов в праздничные дни сообщили в Атырау

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    АТЫРАУСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ – В праздничные дни пункты вакцинации в Атырауской области будут работать, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    С 1 по 3 мая прививочные пункты в городе Атырау и сельских районах продолжат свою работу. Об этом сообщил руководитель управления здравоохранения Асхан Байдувалиев. По словам главы облздрава, процесс вакцинации в регионе не будет прерываться, и жители области смогут вакцинироваться на предстоящих майских выходных.

    «В регионе наблюдается нестабильная эпидемиологическая ситуация, число больных коронавирусной инфекцией с каждым днем растет. В связи с этим мы приняли решение вакцинировать население и праздничные дни. График работы прививочных пунктов 1,2 и 3 мая будет сокращенным - с 9.00 до 17.00 часов», - рассказал Асхан Байдувалиев.

    Как ранее сообщалось, пункты вакцинации открылись в областном и городском акиматах Атырау.


    Теги:
    Здравоохранение Атырауская область Коронавирус в РК Вакцинация
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