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    14:23, 30 Апрель 2021 | GMT +6

    О работе поликлиник на майские праздники рассказали в Нур-Султане

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Несмотря на приближение майских выходных, медицинские организации, в частности организации ПМСП города будут работать в штатном режиме. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт акимата.

    Как сообщили в Управлении общественного здравоохранения, в городских поликлиниках будут работать участковые врачи и мобильные бригады.

    «Впереди праздники, но мы продолжаем бесперебойную работу по оказанию медицинской помощи населению. При необходимости пациенты могут обращаться к участковым врачам и вызывать мобильные бригады на дом, которые работают с 8:00 до 20:00 часов. Облуживание вызовов в круглосуточном режиме продолжает и «скорая». Вызовы 4-ой категории срочности будут обслуживаться СМП поликлиник», - рассказала заместитель руководителя горздрава Алия Рустемова.

    Она подчеркнула, что в праздники узкие специалисты принимать не будут, а в воскресенье будут работать только дежурные врачи.

    «Горожане могут звонить в колл-центры своих поликлиник либо участковым врачам в период праздников. Контакты указаны на их официальных сайтах и в социальных сетях», - добавила она.


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