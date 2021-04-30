О работе поликлиник на майские праздники рассказали в Нур-Султане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Несмотря на приближение майских выходных, медицинские организации, в частности организации ПМСП города будут работать в штатном режиме. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт акимата.

Как сообщили в Управлении общественного здравоохранения, в городских поликлиниках будут работать участковые врачи и мобильные бригады.

«Впереди праздники, но мы продолжаем бесперебойную работу по оказанию медицинской помощи населению. При необходимости пациенты могут обращаться к участковым врачам и вызывать мобильные бригады на дом, которые работают с 8:00 до 20:00 часов. Облуживание вызовов в круглосуточном режиме продолжает и «скорая». Вызовы 4-ой категории срочности будут обслуживаться СМП поликлиник», - рассказала заместитель руководителя горздрава Алия Рустемова.

Она подчеркнула, что в праздники узкие специалисты принимать не будут, а в воскресенье будут работать только дежурные врачи.

«Горожане могут звонить в колл-центры своих поликлиник либо участковым врачам в период праздников. Контакты указаны на их официальных сайтах и в социальных сетях», - добавила она.