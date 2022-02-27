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О работе по вывозу казахстанцев с Украины рассказал официальный представитель МИД РК

27 Февраля 2022 11:19
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О работе по вывозу казахстанцев с Украины рассказал официальный представитель МИД РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – О предпринимаемых действиях для вывоза казахстанцев с Украины рассказал официальный представитель Министерства иностранных дел РК Айбек Смадияров, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«Последние несколько дней внимание всего мирового сообщества приковано к Украине. Сотрудники нашего посольства в Киеве работают день и ночь. Они не только помогают гражданам Казахстана, но и информируют о ситуации в странах их пребывания», - написал Айбек Смадияров на своей странице в сети Facebook .

Представитель внешнеполитического ведомства отметил, что для оперативного обмена информацией был открыт рабочий чат в мессенджере.

«Нам тоже приходится задавать вопросы коллегам в Украине и писать, чтобы они ответили сразу же на месте. Буквально вчера, как я сообщил на брифинге для СМИ, несколько автобусов с гражданами Казахстана застряли в пробке по дороге к границе. Половина из них пересекла границу и благополучно оставалась на польской территории до прибытия второй группы наших граждан. Хотел бы отметить, что одна из наших дипломатов - девушка, которая едет с первой группой с самого первого дня и доблестно несёт свою службу круглые сутки - 24 часа без отдыха и сна. Когда ей звонишь по телефону, отвечает сразу и дает полную актуальную информацию. По голосу видно, что она волнуется, но она этого старается не показывать. Только после прибытия в Польшу, она немного расслабилась и поддалась эмоциям. Однако уже через полчаса написала в чат: «Извините, я снова в строю, есть какое-то задание?». Г-жа Лейла, я знаю Вас как образцового представителя казахской дипломатии. Верю, что скоро мы встретимся в стране. Так как она девушка, мы возвращаем ее в страну репатриационным рейсом», - добавил Айбек Смадияров.

В заключение он пояснил, что в этом посте хотел рассказать о наших коллегах и раскрыть некоторые нюансы дипломатической службы.



Напомним, вчера официальный представитель Министерства иностранных дел РК Айбек Смадияров прокомментировал работу по эвакуации граждан Казахстана из Украины и рассказал о ситуации на границе Украины с казахстанскими гражданами. Также стало известно, что посольством Казахстана в Киеве сформирована к отправке еще одна группа казахстанских граждан. А. Смадияров заверил, что данных о пострадавших казахстанцев в Украине нет. Посольство Казахстана в Киеве работает в штатном режиме.


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#Внешняя политика Казахстана   #МИД РК   #Россия   #Украина   #Общество   #Кризис   #Политика  
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Автор:

Серик Сабеков

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