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О работе по возврату незаконно вывезенных за рубеж средств рассказал глава Минфина

15 Февраля 2022 10:18
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О работе по возврату незаконно вывезенных за рубеж средств рассказал глава Минфина

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Какая работа проводится для возврата незаконно вывезенных за рубеж средств и приобретенных там активов, рассказал министр финансов РК Ерулан Жамаубаев на заседании Правительства, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«Касательно предложений по возврату незаконно вывезенных за рубеж средств и приобретенных там активов. На сегодня подготовлена правовая база по международному сотрудничеству в части обмена информацией в целях налогового администрирования», - сказал Ерулан Жамаубаев.

В частности, как отметил министр, в рамках многостороннего соглашения об автоматическом обмене информацией по финансовым счетам налажено получение информации от 62 юрисдикций, охватывающая период с 2019 года.

Также одобрена ратификация подписанного Соглашения с Правительством США о совершенствовании международной налоговой дисциплины, благодаря которому будет осуществляться взаимообмен информацией о финансовых счетах резидентов обеих стран.

Ратифицирована Многосторонняя конвенция по предотвращению злоупотребления положениями международных договоров в части уклонения от налогообложения и вывода капитала.

«С учетом поручений Главы государства создана рабочая группа с участием руководителей всех заинтересованных госорганов. Будут выработаны конкретные предложения в части возврата капитала в страну из-за рубежа и усиления мер, направленных на противодействие оттоку денежных средств из страны, в том числе в оффшорные юрисдикции. Помимо этого, разработаны законодательные поправки в части налогообложения дивидендов, ограничения вычета по нематериальным услугам и контролируемых иностранных компаний», - добавил Ерулан Жамаубаев.

Также, по его словам, будет принят закон по вопросам трансфертного ценообразования, с учетом лучших практик стран ОЭСР.

Конкретные предложения по данному направлению в течение двух месяцев будут представлены Главе государства.

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#Правительство РК   #Экономика  
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Автор:

Серик Сабеков

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