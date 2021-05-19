О работе по улучшению качества оказания медпомощи рассказал Алтай Кульгинов

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Аким Нур-Султана Алтай Кульгинов рассказал о системной работе по улучшению качества оказания медицинской помощи и повышению доступности медицинских объектов, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на страницу в сети Instagram Алтая Кульгинова.

«Ведем системную работу по улучшению качества оказания медицинской помощи и повышению доступности медицинских объектов.

Первое. Зарубежная стажировка и выделение грантов на обучение

Для повышения квалификации отправляем медработников на стажировку за рубеж. Кроме того, также увеличили количество грантов на бесплатное обучение медиков в резидентуре. К примеру, только на резиндентуру выделили порядка 300 грантов, это полмиллиарда тенге.

Данная мера позволяет обучать медиков уже по необходимым городу точечным узким специальностям. Это, несомненно, скажется на улучшении качества оказания медпомощи, привлечению специалистов по узким направлениям.

Второе. Шаговая доступность

По поручению Главы государства ведем системную работу по повышению доступности медобъектов для горожан. Для обеспечения медобъектами в шаговой доступности открываем объекты «Доктор у дома». В прошлом году открыли 29 объектов «Доктор у дома». На первых этажах новых ЖК открываем социальные объекты: реабилитационные центры, медцентры и т.д.

Третье. Оснащенность медучреждений

Продолжаем доукомплектовывать наши медицинские учреждения необходимым оборудованием. Сегодня посетил ряд больниц, в том числе акушерские блоки. В данных блоках медработники также выхаживают недоношенных детей. На данный момент оснащенность всех акушерских блоков в многопрофильных стационарах увеличили до более 90%, будем также продолжать увеличивать долю оснащенности.

К примеру, многопрофильная городская больница №2 оснащена современными диагностическими и лечебными оборудованиями ведущих производителей медтехники. Тем не менее, имеется изношенность спецтехники. В текущем году планируем дополнительно поставить компьютерный томограф (КТ-аппарат) и необходимую для первоочередного оказания медпомощи оборудования.

Четвертое. Строительство новых медобъектов и ремонт имеющихся

В городе с учетом роста населения необходимо планомерно увеличивать количество медицинских учреждений, поддерживать состояние зданий уже имеющихся больниц. К примеру, во второй городской больнице построим новый корпус – приемно-диагностический центр. Там будут оказывать населению услуги компьютерной томографии, МРТ, ангиографии и т.д.», - заключил аким.



