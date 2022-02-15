О работе по проблемным вопросам на таможне рассказал Бахыт Султанов

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – О работе по решению проблемных вопросов на таможенных постах рассказал заместитель Премьер-Министра - министра торговли и интеграции РК Бахыт Султанов на заседании Правительства, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Сегодня мной запланирован выезд в город Алматы и Алматинскую область для проработки проблемных вопросов на таможенных постах для обсуждения вопросов своевременного принятия мер по снижению барьеров во взаимной торговле, а также повышению эффективности таможенного и налогового администрирования», - сказал Бахыт Султанов.

Глава Минторговли сообщил, что в город Алматы приглашены руководители соответствующих служб РФ и КР.

«Также совместно с администрациями агломераций в акимате города Алматы будет проведено совещание по развитию сферы торговли. В настоящее время Министерством торговли и интеграции совместно с акиматами города Алматы и Алматинской области прорабатываются вопросы упорядочения деятельности и дальнейшего развития рынка. Предложения будут направлены на модернизацию рынка, с учетом цифровизации, обелению торговых операций с учетом интересов населения. В целом, направление работы государственных органов будет нацелено на качественное и своевременное исполнение поручений Главы государства», - заверил Бахыт Султанов.