О работе по проблемным вопросам на таможне рассказал Бахыт Султанов
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – О работе по решению проблемных вопросов на таможенных постах рассказал заместитель Премьер-Министра - министра торговли и интеграции РК Бахыт Султанов на заседании Правительства, передает корреспондент МИА «Казинформ».
«Сегодня мной запланирован выезд в город Алматы и Алматинскую область для проработки проблемных вопросов на таможенных постах для обсуждения вопросов своевременного принятия мер по снижению барьеров во взаимной торговле, а также повышению эффективности таможенного и налогового администрирования», - сказал Бахыт Султанов.
Глава Минторговли сообщил, что в город Алматы приглашены руководители соответствующих служб РФ и КР.
«Также совместно с администрациями агломераций в акимате города Алматы будет проведено совещание по развитию сферы торговли. В настоящее время Министерством торговли и интеграции совместно с акиматами города Алматы и Алматинской области прорабатываются вопросы упорядочения деятельности и дальнейшего развития рынка. Предложения будут направлены на модернизацию рынка, с учетом цифровизации, обелению торговых операций с учетом интересов населения. В целом, направление работы государственных органов будет нацелено на качественное и своевременное исполнение поручений Главы государства», - заверил Бахыт Султанов.
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