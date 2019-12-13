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О работе по поддержке волонтерского движения в Казахстане рассказал Мадияр Кожахмет

13 Декабря 2019 17:15
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О работе по поддержке волонтерского движения в Казахстане рассказал Мадияр Кожахмет

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Председатель Комитета по делам молодежи и семьи Министерства информации и общественного развития Мадияр Кожахмет на брифинге в Службе центральных коммуникаций рассказал о плане работы по поддержке волонтерского движения в Казахстане, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«В связи с объявлением Года волонтера планируется повысить заинтересованность в волонтерской работе. Поступают предложения. В частности, в этом году мы начали проект «Социальный студенческий кредит». По проекту студентам будут платить по 1 тыс. тенге за час волонтерской работы. Студенты смогут расходовать эту сумму на учебные нужды, покрывать базовые расходы», – сказал М. Кожахмет.

По его словам, средства на оплату волонтерской работы включены в республиканский бюджет. Оператор – Министерство образования и науки. Открыт сайт qazvolunteer.kz. На нем регистрируют молодежь, желающую заниматься волонтерской работой. Сейчас регистрируются студенты вузов. В следующем году, как ожидается, в процесс будут вовлечены и студенты колледжей.

Председатель комитета сообщил, что изучается вопрос о включении срока волонтерской работы в трудовой стаж, как это делается в странах Европы.

«Глава государства в своем выступлении назвал 7 направлений развития волонтерства. В рамках этих направлений будут разработаны специальные проекты. Например, в рамках проекта «Қамқорлық» планируется привлечение волонтеров к восстановлению памятников в преддверии 75-летия Победы. Кроме того, важной работой является цифровизация архивов. В этом направлении также будет создана волонтерская группа», – сказал М. Кожахмет.

Также председатель комитета сообщил, что с участием российских специалистов создан Международный волонтерский совет. Планируется провести 3 масштабные встречи с российскими коллегами для определения направлений работы. 2 года назад в России прошел Год волонтеров.

Напомним, 10 декабря в столице на церемонии закрытия Года молодежи и открытия Года волонтера Глава государства Касым-Жомарт Токаев назвал основные направления волонтерской работы.

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Ключевые слова: Нур-Султан, Другие государственные органы, Общество,
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Автор:

Мейрамбек Байгарин

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