О работе новой платформы minerals.gov.kz рассказал Багдат Мусин

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Платформа «minerals.gov.kz». создает благоприятные условия для инвесторов и бизнеса. Об этом заявил министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК Багдат Мусин на заседании Правительства, передает корреспондент МИА «Казинформ».



«В соответствии с поручением Главы государства в июне текущего года мы запустили платформу «minerals.gov.kz». Платформа создает благоприятные условия для инвесторов и бизнеса, заинтересованных в освоении недр. Сегодня информация о местах с результатами геологического изучения и действующие контракты были включены в систему. На сегодняшний день оцифровано 58 620 контуров. В то время как 39 тысяч отчетов имеют привязку с картой. До конца текущего года будет разработана функция, позволяющая получать первичные геологические отчеты», - сказал Багдат Мусин.

Также, по его словам, на платформе собрана группа слоев земель оборонного и национального назначения, водных ресурсов, скотомогильников, кладбищ и других запрещенных территорий. Это информация как минимум о 60 картографических слоях.

«В целях сохранения «актуальности» данных до конца текущего года на платформе будут добавлены специальные автоматизированные рабочие места отраслевых государственных органов», - резюмировал Багдат Мусин.