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О работе над совершенствованием процесса госзакупок рассказали в Минфине РК

Автор:  
Азамат Сыздыкбаев
15 Июня 2021, 12:48
О работе над совершенствованием процесса госзакупок рассказали в Минфине РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Министр финансов РК Ерулан Жамаубаев рассказал о работе над совершенствованием процесса государственных закупок, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В этом направлении Министерством на постоянной основе ведется работа. В Парламенте находится законопроект по госзакупкам, разработанный согласно поручению Главы государства. Законопроектом предусмотрено сокращение с 53 до 49 оснований проведения госзакупок способом из одного источника», - напомнил Ерулан Жамаубаев на отчетной встрече с населением.

По его словам, это 50% всего объема закупок из одного источника путем прямого заключения договора.

«Законопроектом планируется запустить электронный магазин, который позволит приобретать товары на конкурентной основе за 1 день. Предусматривается возможность заключения Рамочных соглашений, направленных на сокращение сроков проведения конкурсных процедур до 5 рабочих дней», - отметил министр.

«Предусмотрено заключение долгосрочных гарантированных договоров в виде «оффтейк-контрактов». Работа по законопроекту продолжается. Его принятие позволит упростить процедуру закупки, обеспечить рост конкуренции и снижение коррупционных рисков» - заключил глава Минфина.


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