О работе Госкомиссии по реабилитации жертв политических репрессий рассказал Ералы Тугжанов

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - О текущей работе Государственной комиссии по полной реабилитации жертв политических репрессий рассказал заместитель Премьер-Министра РК Ералы Тугжанов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Сегодня планом работы госкомиссии предусмотрено 19 направлений. К реализации мероприятий привлечены известные ученые нашей страны, эксперты, работники архивных учреждений, которые глубоко знают эту тему», - сказал Ералы Тугжанов на брифинге в СЦК.

Работа, по его словам, будет вестись с созданием специальных комиссий и специальных рабочих групп.

«Для выработки критериев реабилитации жертв политических репрессий будет проведена серия круглых столов, онлайн-конференций, совещаний с учеными-краеведами, правозащитниками и членами государственной комиссии», - добавил Ералы Тугжанов.

Спикер отметил, что уже два заседания госкомиссии прошли. Все возникающие вопросы в оперативном порядке будут решаться на таких заседаниях.

Государственная комиссия по полной реабилитации жертв политических репрессий была создана Указом Президента РК от 24 ноября 2020 года.