О работе блогеров и журналистов рассказала Аида Балаева

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Министр информации и общественного развития Аида Балаева в интервью inbusiness.kz сообщила о разработке нового закона о средствах коммуникаций, а также сравнила, как журналисты и блогеры работают в сегодняшних условиях, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Мы сегодня видим, что даже обычный блогер является носителем информации и может формировать общественное мнение. Но я, как министр, буду всегда поддерживать только профессиональную журналистику, потому как профессиональный журналист несет ответственность за информацию», - сказала Аида Балаева в интервью.

По ее словам, блогер сегодня может оперативно размещать ту или иную информацию, но при этом никакой ответственности не несет.

«Профессиональный журналист проигрывает по времени. Потому что должен проверить информацию на достоверность, обосновать, сделать полноценный материал. А блогер такой задачи не преследует. Поэтому важно, чтобы все несли ответственность за информацию, которую размещают. Нами предпринимаются меры законодательного регулирования. Закон, который действует на сегодняшний день, требует обновления. Мы подготовили концепцию нового закона о средствах коммуникаций, где будет расширен понятийный аппарат, то есть дали формулировки, кто такой блогер и что такое социальные сети», - сообщила министр.

«Наша задача – чтобы информация была достоверной и полезной. Важно, чтобы мы способствовали разоблачению фейков, что способствует стабильности в обществе (…). Но в любом случае зрители будут искать подтверждение у профессионального журналиста. Я думаю, роль профессиональной журналистики будет расти, и мы этому будем способствовать», - сказала А. Балаева.