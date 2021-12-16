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О пыльной буре предупредили спасатели жителей Мангистауской области

16 Декабря 2021 03:12
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О пыльной буре предупредили спасатели жителей Мангистауской области

АКТАУ. КАЗИНФОРМ - В Мангистауской области 16 декабря вновь ожидается пыльная буря. Спасатели рекомендовали жителям без надобности не выходить на улицу, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Instagram-аккаунт ДЧС Мангистауской области.

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Департамент по чрезвычайным ситуациям Мангистауской области разослал SMS-сообщение о том, что 16 декабря в центре Мангистауской области ожидается пыльная буря. Ветер юго-восточный, на западе и в центре области порывы 15-20 м/с. В Актау 16 декабря ожидается ветер юго-восточный, ночью и утром порывы 15-20 м/с.
«При угрозе штормового ветра следует: провести на балконах и в лоджиях ревизии. Все легкие и объемные вещи закрепить или перенести в комнату. Отогнать от деревьев и ветхих строений личный автотранспорт. Максимально защитить стекла от выбивания и закрепить оконные рамы. Важно взять под особый контроль детей и не оставлять их без присмотра. Не стоит прятаться от сильного ветра около стен домов, так как с крыш возможно падение шифера и других кровельных материалов», - говорится в сообщении ДЧС в Instagram.

Кроме того, рекомендуется без особой необходимости не выходить на улицу, отметили в ведомстве.

Напомним, 15 декабря пыльная буря накрыла участок автодороги Доссор - Кульсары - Бейнеу-Сайотес - Шетпе - Жетыбай - Актау.

Как сообщает Lada.kz , из-за сильного ветра близ села Жармыш опрокинулась «ГАЗель».

По информации Lada, с 15:00 до 20:00 со стороны Шетпе и Жетыбая дежурила полиция. Вечером буря успокоилась, и участок с 643-го по 705-й километры открыли для движения. В ночное время полциейские также будут патрулировать трассу.

Водителям не советуют выезжать в дальнюю дорогу.



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#Происшествия   #Мангистауская область   #Погода   #МЧС  
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