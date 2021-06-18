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    21:32, 17 Июнь 2021 | GMT +6

    О пыльной буре и жаре предупредили жителей Атырауской области

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    АТЫРАУСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ - О пыльной буре и жаре предупредили жителей Атырауской области синоптики и департамент по чрезвычайным ситуациям региона, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

    В Атырауской области синоптики распространили штормовое предупреждение на 18 июня. Согласно прогнозам в области порывы ветра могут достигать скорости 20 метров в секунду. В отдельных районах штормовой ветер образует пыльные бури. Такая погода будет на фоне жары до 36 градусов по Цельсию.

    Департамент по чрезвычайным ситуациям области просит граждан соблюдать меры предосторожности: покрывать голову, отправляться из дома с запасом воды. Водители при пыльной буре должны соблюдать дистанцию.


    Теги:
    Атырауская область Погода
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