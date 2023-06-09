Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Мнения

О пятипроцентном падении мирового ВВП предостерегают в ВТО

Автор:  
Азамат Сыздыкбаев
9 Июня 2023, 17:29
О пятипроцентном падении мирового ВВП предостерегают в ВТО Фото: EPA/RAMIN TALAIE

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Генеральный директор ВТО Нгози Оконджо-Ивеала заявила о существующих рисках фрагментации мировой экономики из-за геополитической напряженности, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Мы ощущаем на себе геополитическую напряженность, в том числе и в рамках ВТО. Все это приводит к такой ситуации, когда люди говорят о деглобализации, о разъединении. Также есть риск фрагментации глобальной системы торговли. Я считаю, что это возможно самый важный вызов, с которым сталкивается многосторонняя система торговли сегодня», - сказала Нгози Оконджо-Ивеала на Международном форуме Астана.

По ее словам, все это чревато падением глобального ВВП.

«Когда мы с вами говорим о разъединении, все это сопутствует существенной уязвимости, которая возникла во время пандемии, и которая только усилилась военным конфликтом в Украине. Давайте, будем очень осторожными в этом плане. Ведь, если мировая торговая система будет фрагментирована, это будет для нас очень опасно. Есть предположение, что если мир разделится на два торговых блока, это будет означать потери реального глобального ВВП в объеме 5%», - отметила спикер.

«Это больше, чем те потери, которые ощутили на себе страны ОЭСР в ходе финансового кризиса 2008-2009 года – тогда потери составляли 2%-2,5% от ВВП», - добавила глава ВТО.


ВТО   Международный форум Астана  
Лента новостей
Читайте также
Новости партнеров
Популярно
Акимом ВКО стал Ермек Кошербаев
Акимом ВКО стал Ермек Кошербаев
Чем запомнился Даниал Ахметов на посту акима ВКО
Чем запомнился Даниал Ахметов на посту акима ВКО
Марат Тажин освобожден от должности чрезвычайного и полномочного посла РК в Чехии
Марат Тажин освобожден от должности чрезвычайного и полномочного посла РК в Чехии
Димаш Кудайберген проводил дедушку в последний путь
Димаш Кудайберген проводил дедушку в последний путь
70 комплектов золотых украшений пытались незаконно ввезти в Астану
70 комплектов золотых украшений пытались незаконно ввезти в Астану
Касым-Жомарт Токаев назначил ряд послов в иностранных государствах
Касым-Жомарт Токаев назначил ряд послов в иностранных государствах
Члены Национального курултая встретились в Туркестане
Члены Национального курултая встретились в Туркестане
Новый аэропорт планируют построить в Атырау
Новый аэропорт планируют построить в Атырау
На две части могут разделить Атырау
На две части могут разделить Атырау