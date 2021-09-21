О пяти инициативах Главы государства рассказал эксперт

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – О пяти инициативах Главы государства рассказал старший научный сотрудник отдела социально-политических исследований КИСИ при Президенте РК Слямжар Ахметжаров, передает МИА «Казинформ».

«1 сентября текущего года Касым-Жомарт Токаев выступил с ежегодным Посланием народу Казахстана на совместном заседании обеих палат Парламента. Отличительной особенностью данного послания является его социальная направленность. Глава государства обозначил ряд инициатив, которые коснутся жизни значительной доли казахстанских граждан. В рамках первой инициативы было предложено увеличить размер минимальной заработной платы с 42500 тенге до 60000 тенге. Нужно отметить, что минимальная заработная плата — это социальная гарантия со стороны государства, обеспечивающая любому работающему казахстанцу минимально возможную сумму оплаты за его труд. Установление нижней планки оплаты труда государством и контроль за выполнением всеми работодателями этого требования призван защитить конституционное право работников на оплату своего труда, а также предотвратить намерения недобросовестных работодателей по использованию труда работников без должной оплаты. Повышение минимальной заработной платы позволит увеличить объемы внутреннего потребления в Казахстане и будет способствовать росту ВВП», - сказал Слямжар Ахметжаров.

Эксперт напомнил, что в рамках второй и третьей инициатив, Глава государства поручил разработать «мягкие» меры стимулирования бизнеса к увеличению заработных плат своих работников, а также внедрить для бизнеса единый платеж с фонда оплаты труда со снижением суммарной нагрузки с 34% до 25%.

«Нужно отметить, что в настоящее время казахстанский бизнес обязан ежемесячно уплачивать за своих работников по пять платежей, которые составляют суммарно 34% от каждой зарплаты. В частности, в перечень платежей входят индивидуальный подоходный налог, пенсионный взнос, социальный налог, взнос в Государственный фонд социального страхования, взнос в Фонд социального медицинского страхования. В свою очередь, предложение Президента РК по снижению нагрузки с фонда оплаты труда будет способствовать выходу работодателей из «серой» зоны. В то время как, объединение всех выплат в единый платеж значительно упростит задачу по осуществлению необходимых отчислений», - сказал Слямжар Ахметжаров.

В рамках четвертой инициативы, Президент страны поручил осуществить планомерное повышение зарплаты гражданским служащим.

«Всего в Казахстане около 1,2 млн гражданских служащих. 600 тысяч - это категории из числа педагогов, врачей, социальных работников. Еще около 600 тысяч человек - общие для всех сфер деятельности работники, для которых до этого времени не было произведено повышение заработной платы. В рамках реализации дорожной карты, на сегодняшний день среднемесячная зарплата педагогов достигла 234 тысяч тенге, врачей 320 тысяч тенге, соцработников 180 тысяч тенге, госслужащих 267 тысяч тенге. Теперь, согласно поручению Президента, повышение зарплат коснется также сотрудников сферы культуры, архивистов, библиотекарей, технических работников, егерей, водителей и других. Ежегодное повышение зарплаты с 2022 по 2025 годы на 20% данной категории служащих позволит улучшить их материальное положение», - отметил эксперт.

В рамках пятой инициативы, Президентом страны поручено продолжить работу в направлении предоставления населению льготных инструментов по приобретению жилья. «В частности, будет произведено усиление программы кредитования в целях решения квартирного вопроса населения. Сберегательные механизмы Отбасы банка мотивируют граждан осуществлять регулярные взносы на депозит для достижения конечной цели - получения жилищного займа. В более широком смысле, предоставление жилищных займов через систему Отбасы банк позволит сформировать среди населения культуру накопления и планирования больших покупок. В целом, реализация инициатив Главы государства, озвученных в ходе Послания, позволит обеспечить сбалансированный рост экономики, повысить уровень человеческого капитала, улучшить благосостояние граждан и достичь других важных целей для системного развития Казахстана на предстоящий период. На сегодняшний день, перед Правительством страны стоит задача разработать пошаговый и подробный план действий по реализации Послания Президента РК. В свою очередь, перед депутатами Парламента и маслихатов, а также общественностью стоит задача по осуществлению контроля за исполнением пунктов Послания», - резюмировал Слямжар Ахметжаров.