О публичном рейтинге депутатов высказался политический обозреватель

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Партия должна обеспечивать общественный контроль, представительство интересов, контролировать то, как исполняются поручения Главы государства , программа партии, потому что это важнейший, стратегический документ с точки зрения того, как развивать страну. Такое мнение выразил политический обозреватель, главный эксперт КИСИ при Президенте РК Никита Шаталов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Глава государства в своём выступлении отметил, что правящая партия должна выстраивать сервисную модель. Надо отметить, что при последней перезагрузке была выстроена большая работа общественных приемных и в некоторых регионах общественные приемные работали гораздо эффективнее, чем акиматы, потому что люди шли, обращались непосредственно к руководи елям, заместителям руководителей и получали гораздо быстрое решение своих проблем, потому что на местах иногда это работало эффективнее. Думаю, что этот опыт нужно проанализировать и внедрить там, где он был наиболее удачен. Второе, что необходимо сделать - перенастроить встречи депутатов маслихатов, Мажилиса с гражданами страны, которые были их избирателями. Если депутаты Мажилиса проявляют активность, выходят в социальные сети, то с депутатами маслихата ситуация немного сложная. Не всегда их знают местные жители. Даже если их знают, они не всегда выходят на контакт. Думаю, что в данном направлении партии нужно провести большую работу. В этом большая работа местных СМИ, чтобы мониторить то, как проходят заседания маслихатов и обеспечивать прозрачность работы законодательной власти , представительной власти на местах», - сказал Никита Шаталов.

По словам эксперта, другое важное направление в модернизации работы партии заключается в том, что Глава государства сделал акцент на том, чтобы партия лишилась административного ресурса , меньше сливалась с исполнительной властью

«То есть, чтобы не было такого, чтобы партия становилась органом исполнительной власти. Она должна обеспечивать общественный контроль, представительство интересов, контролировать то, как исполняются поручения Главы государства , программа партии, потому что это важнейший, стратегический документ с точки зрения того, как развивать страну, местные самоуправления, потому что мы знаем, что на последних выборах в Мажилис и маслихаты правящая партия пришла со множеством программ, зависящих от конкретной обстановки на местах: это были активные программы. Здесь принципиально важно, чтобы партия обеспечивала мониторинг исполнений поручений, общественный контроль, чтобы партия обеспечивала представительство интересов. В этом плане важно обеспечить, чтобы партия смогла перестроить свою работу в отношении граждан и обеспечить максимальное вовлечение в самоуправление, в модернизационную повестку. Глава государства сделал акцент на молодежной политике, потому что стержнем гражданских мирных протестов, с другой стороны мародерства, бандитизма выступили молодые мужчины, возможно, неженатые, не обладающие собственностью и невключенные в социальные программы государства. Из-за того, что партия активно представлена во всех регионах, необходимо выявлять категории этих граждан, активно с ними работать, сигнализировать исполнительную власть о том, как работать с этими гражданами и как следует вовлекать в программы социальной занятости, предпринимательства, открытия собственного первого дела», - считает Н. Шаталов.

В ходе беседы он высказался о публичном рейтинге депутатов.

«Разговор о рейтинге депутатов, особенно депутатов маслихатов ведётся давно. Осенью началось внедрение рейтинга в пилотном режиме. Он был доступен только работникам центрального аппарата. Ожидалось, что в феврале рейтинг уже будет доступен широким аудиториям. Безусловно, такая открытость и прозрачность работают на то, чтобы мотивировать депутатов к более активной работе. Потому как будет проводиться независимая оценка по различным критериям: их публичная, законотворческая деятельность, представление интересов», - отметил эксперт.

Никита Шаталов поделился мнением, по каким критериям можно выстроить оценку работе депутатов.

«Самое важное - встреча с гражданами на местах. Их работа как представительного органа заключается именно в репрезентации общественных интересов. Есть интересы местных жителей, республиканского значения. Соответственно разные уровни маслихатов над этим работают. Безусловно, они должны согласовываться друг с другом, но, прежде всего, нужно контактировать с людьми, чтобы понимать, о чем они говорят и думают. Если у людей есть вопросы по инфляции, бедности, это не ведёт к тому, что государство будет осуществлять прямые денежные выплаты. Но эта ситуация позволит корректировать статистику. Другой важный фактор - деятельность на самих заседаниях: депутатские запросы, работа с инициативой местной исполнительной власти. Мы знаем, что особенно на местах существует проблема с тем, что депутаты практически слепо голосуют за инициативы акимата, и это вызывает большие вопросы, как со стороны граждан, так и со стороны депутатов более верхнего уровня или со стороны общественного контроля. Важна медийная работа. У нас есть закрытые методы оценки акимата. У людей спрашивают: насколько они удовлетворены работы акима,на основе этого принимаются политические решения. Возможно, следует проводить социологические замеры того, насколько депутаты узнаваемы, потому что от этого зависит эффективность работы маслихата. Люди должны знать народных избранников на лицо», - добавил он.