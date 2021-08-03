О психологической подготовке спортсменов на Олимпиаде высказался главный тренер

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – О психологической подготовке спортсменов на Олимпиаде в Токио высказался главный тренер сборной Казахстана по греко-римской борьбе Бактияр Байсеитов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«У нас единоборство. Каждый спортсмен – индивидуальная личность. Кто-то очень сильно горит, кто-то легко воспринимает. Присутствует мондраж. Иногда он может быть полезным, но, если человек сильно сгорает, тогда он может забыть, где находится, быстро задыхаться. Это может сказываться», - прокомментировал Бактияр Байсеитов.

По его словам, будет анализирована вся ситуация, психологическая подготовка спортсменов.

«Конечно же, будем работать с Федерацией, как двигаться по плану, анализировать, какие ошибки устранять», - добавил главный тренер сборной Казахстана по греко-римской борьбе Бактияр Байсеитов.