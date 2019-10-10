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О проводимой работе по увеличению местного содержания в нефтегазовых проектах рассказал эксперт

10 Октября 2019 16:38
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О проводимой работе по увеличению местного содержания в нефтегазовых проектах рассказал эксперт

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Послании Главы государства затронуты несколько аспектов, имеющих отношение к нефтегазовой сфере. Об этом заявил генеральный менеджер по Северо-Каспийскому проекту (СКП) ТОО «PSA» (Кашаган) Серик Нурлан, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«В Послании Главы государства затронуты несколько аспектов, имеющих отношение к нашей функциональной деятельности. Первое - это отказ от ресурсного менталитета и диверсификация экономики. Второе –эффективный малый и средний бизнес. Третье – поддержка национального бизнеса на международных рынках», - сказал Серик Нурлан в интервью корреспонденту МИА «Казинформ».

По его словам, реализация первого пункта уже осуществлялась и ранее в рамках программ индустриально-инновационного развития, политики импортозамещения и развития местного содержания.

«Результаты работы показывают, что ориентированность предприятий индустрии и сервисных услуг только на энергетический (нефтегазовый) сектор чревата зависимостью от мировой конъюнктуры цен на энергоносители. Иными словами, в период низких цен на нефть – потребность в казахстанских сервисных услугах на внутреннем рынке снижается по причине сокращения бюджетов недропользователей либо отмены реализации проектов», - отмечает Серик Нурлан.

По мнению эксперта, развитие местного содержания (что предусмотрено вторым и третьим пунктами) необходимо вести параллельно с повышением конкурентоспособности казахстанских предприятий, а также поиском ниш на внешних рынках (например, близлежащие страны Каспийского региона, регион Ближнего Востока и т.д.), где отечественные предприятия смогут конкурировать, используя полученный в Казахстане опыт и предлагая более «дешевую», квалифицированную казахстанскую рабочую силу.

«Работа в этом направлении уже ведется путем заключения совместных соглашений с ОЕМ-производителями (Original Equipment Manufacturing).

К примеру, 20 сентября 2019 года в городе Атырау был организован круглый стол с участием 30 OEM-производителей и 57 компаний из разных регионов страны. С каждым из операторов заключены меморандумы, кроме того, операторы (НКОК, ТШО) подписали рамочные соглашения и контракты. В качестве примера можно отметить следующую работу операторов: НКОК уже подписано 20 меморандумов с ОЕМ-производителями Bauer Compressor, John Crane, Caterpillar и другими, планируется подписать дополнительно еще 55 меморандумов», - сообщил Серик Нурлан.

Спикер добавил, что было отобрано 8 ОЕМ-производителей, которые осуществляют поставку товаров постоянного спроса для проекта: с четырьмя ОЕМ-производителями меморандумы уже заключены либо находятся на стадии подписания (Honeywell, General Electric, Petrolvalves, Cameron), с остальными ведутся переговоры (Nuovo Pignone, John Crane, Flowserve, Man Diesel).

«ТШО ведет работу с 7 ОЕМ-производителями, из которых с четырьмя есть соглашения по увеличению доли местного содержания на территории РК (Baker Hughes, Honeywell, Cameron, Schneider Electric), с тремя производителями (Emerson, Siemens, General Electric) переговоры по локализации продолжаются. На сегодня с двумя крупнейшими инвесторами КНР (СНПС, Синопек) заключены соглашения, где предусмотрены обязательства по увеличению уровня местного содержания, обеспечения равных условий оплаты труда и наличия программ замещения иностранных кадров», - уточнил Серик Нурлан

Эксперт также отметил, что реализация отмеченных в Послании Главы государства справедливого налогообложения и разумного финансового регулирования позволит привлечь новых инвесторов как в реализацию новых, так и продвижение текущих проектов. Де-бюрократизация разрешительной системы и большая гибкость и сфокусированность на достижение конкретных результатов (запуск новых инвестпроектов) позволят привлечь инвестиции.

«Что касается повышения заработной платы казахстанских работников в нефтегазовых проектах с иностранным участием, то эта работа должна неразрывно идти с решением следующих задач: повышение квалификации казахстанских кадров и повышение их производительности. Если это будет обеспечено, будет происходить постоянный процесс экспорта казахстанской квалифицированной рабочей силы за рубеж, что будет своего рода социальным лифтом для молодежи, получающей сейчас образование и начинающей трудовой путь», - резюмировал Серик Нурлан.

Напомним, 2 сентября Глава государства Касым-Жомарт Токаев обратился с Посланием к народу Казахстана «Конструктивный общественный диалог – основа стабильности и процветания Казахстана».

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Ключевые слова: Нефть, Послание Президента РК. Сентябрь 2019,
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Автор:

Серик Сабеков

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