О проверке качества лекарств рассказал Елжан Биртанов

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Как в Казахстане проверяется качество лекарственных средств, пояснил министр здравоохранения РК Елжан Биртанов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Если у человека или у медицинского работника есть сомнения в качестве медикаментов, для этого (обращения) есть специальный государственный орган - Комитет по контролю качества и безопасности товаров и услуг. В структуру объединенного комитета вошел и Комитет фармконтроля, также туда входит и санитарная экспертиза. Этот государственный орган отвечает за качество и безопасность лекарств. На основании зарегистрированного обращения, если есть побочные эффекты, так называемая «желтая карта», уже по стандартным процедурам, которые установлены в законодательстве, идет выемка этого лекарства или изделия медицинского назначения. После по нему проводится проверка», - сказал глава Минздрава журналистам в рамках открытия Центра лабораторных испытаний в Нур-Султане.

Елжан Биртанов отметил, что проверки лекарственных средств всех видов осуществляются в испытательных лабораториях.

«Если качество лекарств не соответствует, то соответственно препараты изымаются из обращения либо не допускаются на рынок. В отношении недобросовестных предпринимателей есть соответствующие меры, в том числе административно-уголовная ответственность. Наша задача - показать всем казахстанцам, что все условия для обеспечения безопасности лекарств есть. Как при ввозе следующей партии, как и в случае возникновения сомнения, побочных эффектов», - подчеркнул министр.

Он также уточнил, что все лекарства в обязательном порядке должны контролироваться, при этом, проверять аптеки согласно законодательству в Казахстане нельзя.

«Такие случаи, когда идут обращения от граждан или от врачей, встречаются два-три раза в год. Мы все прекрасно понимаем, что есть контрабанда лекарств. Для нас важно, чтобы обращения поступали. Ходить и проверять аптеки мы не имеем права, это противозаконно. Поскольку есть Предпринимательский кодекс, который запрещает нам проводить внеплановые, внезапные проверки аптек. Если есть жалобы населения и обращения медработников, тогда проверяем. К счастью, такие случаи редко возникают», - добавил Елжан Биртанов.

Напомним, сегодня в столице открылся Центр лабораторных испытаний по проведению экспертизы лекарственных средств и медицинских изделий, который будет работать на базе Назарбаев Университета. Открытие центра позволит осуществлять контроль качества лекарственных средств и медицинских изделий с целью недопущения контрафактной или фальсифицированной медицинской продукции на территорию Казахстана.