О проверках правомерности действий полицейских по обращению граждан сообщили в МВД РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - 19 жалоб поступило на телефоны доверия МВД, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на оперативный штаб ведомства.

Согласно предоставленной информации, службой собственной безопасности МВД и его территориальными подразделениями обеспечивается круглосуточный прием и рассмотрение сообщений граждан, с оперативным обеспечением обратной связи.

Так, за истекшие сутки поступило 62 сообщения, из которых 43 консультативно-справочного характера (вопросы миграции, документирования, регистрация автотранспорта, штрафов, страховки, платных дорог, работы спецЦОНов, совершения ДТП и др.). По каждому случаю в соответствии с компетенцией даются разъяснения.

12 сообщений поступило на телефоны доверия подразделений собственной безопасности регионов по розыску и задержанию родственников звонивших. Установлено, что трое жителей городов Семей, Кызылорда и Павлодар решением административных судов по ст.488 ч.6 КоАП РК «Участие в собраниях, митингах, шествиях проводимое в нарушение порядка» подвергнуты различным срокам административного ареста. Трое алматинцев, два таразца и один житель Семея с санкции суда водворены в изолятор временного содержания органами прокуратуры в рамках досудебных расследований.

3 обращения поступило по изъятию сотовых телефонов жителей городов Костанай и Актобе. В результате проверки установлено, что все телефоны изъяты органами прокуратуры в рамках досудебных расследований. Информация о причинах доставления в правоохранительные органы супругов в городе Павлодаре, якобы незаконной остановке транспортного средства, а также изъятию сотового телефона в Талдыкоргане проверяется.

– Все сообщения и жалобы на действия сотрудников полиции тщательно проверяются и каждому обратившемуся предоставляется исчерпывающая информация, – заявил начальник Департамента собственной безопасности МВД Арман Саданов.



