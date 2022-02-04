О проверках по недозволенным методам следствия рассказали в МВД РК
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Все жалобы о недозволенных методах следствия наряду с прокурорами тщательно проверяются и подразделениями собственной безопасности МВД. Об этом на брифинге в СЦК заявил начальник следственного департамента МВД РК Санжар Адилов, комментируя последствия трагического января, передает МИА «Казинформ».
«Относительно информации о недозволенных методах следствия могу пояснить, что представителем Генеральной прокуратуры дано разъяснение о том, что по каждой жалобе идёт тщательное разбирательство, заведён ряд уголовных дел. Более того, все лица по уголовным делам сейчас в органы следствия вызываются официально, с обеспечением права на квалифицированную юридическую защиту. Жалобы о недозволенных методах следствия наряду с прокурорами тщательно проверяются и подразделениями собственной безопасности МВД», - сказал Санжар Адилов.
Представитель МВД призвал граждан не поддаваться на провокации и воздержаться от распространения недостоверной информации, доверять только официальным источникам и дождаться результатов расследования.
«МВД прилагает все усилия по обеспечению правопорядка в стране и соблюдению конституционных прав граждан», - заверил Санжар Адилов.
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