+7 701 759 90 19
Нур-Султан: -13 °С
Алматы: -3 °С
USD 434.34 EUR 491.93
RUB 5.56 CNY 68.67
Скачать
Новости
Вся лента >>>

О проверках по недозволенным методам следствия рассказали в МВД РК

4 Февраля 2022 22:00
Поделиться:
О проверках по недозволенным методам следствия рассказали в МВД РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Все жалобы о недозволенных методах следствия наряду с прокурорами тщательно проверяются и подразделениями собственной безопасности МВД. Об этом на брифинге в СЦК заявил начальник следственного департамента МВД РК Санжар Адилов, комментируя последствия трагического января, передает МИА «Казинформ».

Новости по теме
Сколько сотрудников полиции и военнослужащих получили огнестрельные ранения в ходе январских событий
Установлены 43 зарубежных аккаунта в соцсетях, распространяющих фейковые сообщения – МВД РК Участники разграбления аэропорта Алматы пытались сбыть оружие МВД о следствии по январским событиям: Жалоб со стороны освобожденных не поступало

«Относительно информации о недозволенных методах следствия могу пояснить, что представителем Генеральной прокуратуры дано разъяснение о том, что по каждой жалобе идёт тщательное разбирательство, заведён ряд уголовных дел. Более того, все лица по уголовным делам сейчас в органы следствия вызываются официально, с обеспечением права на квалифицированную юридическую защиту. Жалобы о недозволенных методах следствия наряду с прокурорами тщательно проверяются и подразделениями собственной безопасности МВД», - сказал Санжар Адилов.

Представитель МВД призвал граждан не поддаваться на провокации и воздержаться от распространения недостоверной информации, доверять только официальным источникам и дождаться результатов расследования.

«МВД прилагает все усилия по обеспечению правопорядка в стране и соблюдению конституционных прав граждан», - заверил Санжар Адилов.



Подписывайтесь на наш канал:

#МВД РК   #ЧП-2022   #Алматинская трагедия  
Поделиться:

Автор:

Серик Сабеков

Новости по теме
Сколько сотрудников полиции и военнослужащих получили огнестрельные ранения в ходе январских событий
Установлены 43 зарубежных аккаунта в соцсетях, распространяющих фейковые сообщения – МВД РК
Участники разграбления аэропорта Алматы пытались сбыть оружие
МВД о следствии по январским событиям: Жалоб со стороны освобожденных не поступало
Популярное
1 Назначен новый руководитель аппарата Мажилиса Парламента РК
2 Назначен новый начальник Департамента полиции Атырауской области
3 Начальником департамента полиции города Шымкент назначен Кайрат Дальбеков
4 6648 заболевших коронавирусом выявили за сутки в Казахстане
5 Нурлан Кылышбаев назначен председателем Комитета лесного хозяйства и животного мира МЭГПР РК
6 Заявки на постановку в очередь на жильё теперь принимаются только через eGov.kz
Читайте также
Сколько человек задержано за кражи и грабежи во время беспорядков
В Алматы задержан участник ограбления в ходе январских событий ТОО «Искер Ломбард»
Назначен новый руководитель аппарата Мажилиса Парламента РК
Назначен новый начальник Департамента полиции Атырауской области
Начальником департамента полиции города Шымкент назначен Кайрат Дальбеков
6648 заболевших коронавирусом выявили за сутки в Казахстане
Нурлан Кылышбаев назначен председателем Комитета лесного хозяйства и животного мира МЭГПР РК
Заявки на постановку в очередь на жильё теперь принимаются только через eGov.kz
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Сотрудники онлайн
Редактор
Мухамедиярова Жанара
Мухамедиярова Жанара
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Гук Влада
Гук Влада
954-047
rusred@inform.kz

Архив