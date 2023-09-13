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    21:45, 12 Сентябрь 2023 | GMT +6

    О проведении юбилейного заседания Совета РАТС ШОС

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    Фото: пресс-служба КНБ РК
    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - 8 сентября 2023 года в г. Астане под председательством Республики Казахстан состоялось юбилейное 40-е заседание Совета Региональной антитеррористической структуры Шанхайской организации сотрудничества (РАТС ШОС), передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу КНБ РК.

    Участие в нем приняли делегации компетентных органов Индии, Ирана, Китая, Кыргызстана, Пакистана, России, Таджикистана, Узбекистана и Исполнительного комитета РАТС ШОС. В качестве наблюдателей приглашены представители Беларуси и Монголии.


    С приветственным словом к участникам заседания обратился Председатель КНБ Республики Казахстан Е. Сагимбаев. Он отметил, что РАТС ШОСс момента создания внесла весомый вклад в развитие Организации, стала опорой и координирующим центром борьбы с терроризмом, сепаратизмом и экстремизмом на региональном и глобальном уровнях.


    На форуме рассмотрены вопросы выявления и пресечения каналов финансирования терроризма, а также противодействия незаконному обороту оружия. Подведены промежуточные результаты выполнения Программы сотрудничества государств-членов ШОС по противодействию терроризму, сепаратизму и экстремизму на 2022-2024 годы.


    Обсуждены планы на предстоящий период. Так, предусмотрено проведение на территории Республики Индия семинара и совместного учения по предотвращению использования сети интернет в террористических, сепаратистских и экстремистских целях.


    Сторонами также подписан итоговый документ о реализации совместных проектов и иных мер, направленных на сохранение стабильности и безопасности в регионе.

    Достигнута договоренность о проведении очередного заседания РАТС ШОС на территории Китайской Народной Республики.


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    КНБ Другие государственные органы ШОС
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