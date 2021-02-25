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    12:08, 25 Февраль 2021 | GMT +6

    О противоречии некоторых телепрограмм национальным ценностям заявила сенатор

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Сенатор Дана Нуржигитова считает, что некоторые программы на отечественном телевидении противоречат нашим национальным ценностям. Об этом она заявила в своем обращении к главе Правительства, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Как отмечает депутат, самый популярный вечерний телеэфир сегодня посвящен темам, которые не всегда отвечают национальным ценностям нашего народа. Депутат считает, что ток-шоу на сенсационные темы, направленные на повышение рейтинга, не имеют какого-либо содержательного наполнения. Исходя из этого, сенатор отмечает необходимость увеличения содержательного контента на телевидении и внесения изменений в законодательство.

    «В законодательстве Казахстана в сфере информации нет понимания сути таких понятий, как «сохранение национальных ценностей», их «популяризация, пропаганда», которые должны быть главным принципом работы телеканалов. Уровень духовности в обществе не повысится, пока мы не потребуем от всех собственников отечественных каналов, чтобы любой контент, выходящий в эфир основывался на принципе национальных ценностей. Прошу Правительство Республики Казахстан, изучив международный опыт, предусмотреть в законодательстве нормы, предусматривающие вышеназванное требование, и рассмотреть вопрос о внесении необходимых изменений и дополнений в соответствующие законодательные акты», - заявила Дана Нуржигитова на пленарном заседании палаты.



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