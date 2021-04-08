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О противопоказаниях к вакцинации рассказала узбекский врач-инфекционист

Автор:  
Мадибек Джанибеков
8 Апреля 2021, 01:01
О противопоказаниях к вакцинации рассказала узбекский врач-инфекционист

ТАШКЕНТ. КАЗИНФОРМ – На что необходимо обратить внимание перед вакцинацией и об имеющихся противопоказаниях, рассказала врач-инфекционист НИИ вирусологии Министерства здравоохранения Узбекистана Сохиба Утегенова, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

«Каждый врач должен провести тщательное обследование вакцинируемого перед вакцинацией. В частности, важно измерить артериальное давление, температуру тела, сатурацию и пульс. Кроме того, женщинам в возрасте от 18 до 45 лет рекомендуется пройти тест на беременность перед вакцинацией. Также перед вакцинацией не забудьте сообщить врачу о лекарствах, которые вы принимаете. Вакцинация противопоказана людям, у которых наблюдается повышенная температура в течение 72 часов до вакцинации», - сказала С. Утегенова.

По словам специалиста в настоящее время массовая вакцинация проводится среди населения старше 65 лет, у которых часто наблюдаются сопутствующие заболевания. Артериальное давление в день вакцинации должно быть в норме. У людей, страдающих диабетом, уровень сахара в крови в день вакцинации также должен быть в норме.

«Вакцинация противопоказана пациентам с тромбоцитопенией или принимающим антикоагулянты, а также лицам с аутоиммунным или иммунодефицитным заболеванием, перенесшим операцию на почках, и тем, кто получил травму в течение последних 6 месяцев. Нельзя прививаться лицам, принимающим иммуномодуляторы, иммуносупрессивные дозы глюкокортикозидов; а также тем, кто получает моноклональные антитела, тимозин, интерферон. Исключением являются препараты местного действия (мази, глазные капли, назальные спреи и ингаляторы)», - пояснила специалист.

Также не рекомендуется применение вакцины лицам с повышенной чувствительностью к компонентам вакцины против COVID-19. Лица с острыми инфекционными и неинфекционными заболеваниями также могут быть включены в список тех, кому противопоказана вакцина.

«Место инъекции после вакцинации нельзя мочить в течение трех дней, а также отказаться от посещения сауны и бани. Человек находится под медицинским наблюдением первые 30 минут после вакцинации. Затем находится под патронажным наблюдением врача и медсестры в течение 3 дней», - добавила С. Утегенова.

Напомним, в Узбекистане массовая вакцинация против коронавируса стартовала 1 апреля. По состоянию на 7 апреля первую дозу вакцины от COVID-19 получили 49 602 жителя Узбекистана.

Здравоохранение   Безопасность   Узбекистан   Общество   Коронавирус в мире   Вакцинация  
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