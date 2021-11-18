О противопоказаниях к прививке вакциной «Pfizer» рассказали в Минздраве РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – О противопоказаниях к прививке вакциной «Pfizer» рассказала заместитель председателя правления Национального центра общественного здравоохранения Министерства здравоохранения РК Айнагуль Куатбаева в ходе онлайн-лектория, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«На сегодняшний день мы знаем, что эта вакцина («Комирнати» компании «Pfizer», США – авт.) включена в список Всемирной организации здравоохранения, рекомендована для чрезвычайных ситуаций. Эта вакцина прошла все три фазы клинических испытаний и она, действительно, применяется уже более, чем в 20 странах мира. Есть несколько стран, которые уже готовы к применению. То есть, учитывая опыт применения других стран, учитывая безопасность и высокую эффективность, есть страны, которые пожелали ее применять. Кроме того, на сегодняшний день вакцина рекомендована, по результатам исследований безопасности и эффективности, в Америке для детей с 5-летнего возраста. Это еще раз подчеркивает безопасность и, конечно же, безопасность в тех группах, в которых эта вакцина была исследована», – сказала А.Куатбаева.

По ее словам, эффективность вакцины «Pfizer» в разных группах составляет от 88% до 91%. Это, в целом, соответствует эффективности всех применяемых в настоящее время вакцин против коронавируса. Эти показатели ниже, чем у живых вакцин против кори, краснухи и других заболеваний, но, при широком охвате прививками населения, будет достигнута достаточно высокая эффективность противоковидных вакцин.

А.Куатбаева отметила, что вакциной «Pfizer» в Казахстане уже привито более 9 тысяч человек, за каждым из которых ведется наблюдение. В числе вакцинированных есть подростки, беременные и кормящие женщины. Для прививки вакциной «Pfizer» есть противопоказания, связанные с возрастом, а также с теми состояниями, для которых нет данных исследований. Вакцина из партии, доставленной в Казахстан в настоящее время, не применяется для детей в возрасте менее 12 лет. Противопоказаниями являются также определенные сроки беременности, послеродовой период до 40 дней, наличие инфекционных заболеваний на день вакцинации, обострения хронических заболеваний. Лица, страдающие онкологическими заболеваниями, диабетом, могут вакцинироваться после консультации со своими специалистами и участковым врачом, в период ремиссии.

Как подчеркнула А.Куатбаева, в постиммунизационный период будет вестись тщательный мониторинг, для выявления таких состояний, при которых возможны нежелательные реакции на вакцину. На данный момент жалоб от вакцинированных нет.

Также А.Куатбаева пояснила, что в состав вакцины «Pfizer» входит полиэтиленгликоль. Поэтому, если у кого-то ранее были аллергические реакции на шампунь, зубную пасту, на какие-либо пищевые продукты, то об этом нужно ставить в известность врачей, для предупреждения поствакцинальных нежелательных проявлений. Для таких лиц будет оформлен медицинский отвод.

Дополнительно А.Куатбаева пояснила, что в составе вакцины отсутствуют ингредиенты, способные привести к бесплодию или мутациям.